Bournemouth - Valencia: Faena en equipo y golazo de Orellana

La victoria del Valencia en el Vitality Stadium de Bournemouth, escenario Premier, sirve de perfecto estimulante y refuerzo del trabajo que Marcelino García Toral está llevando a cabo con el Valencia en pretemporada. Un golpe de seriedad en probablemente la prueba más seria del equipo en estos duelos de preparación. Los de Marcelino han entrado en la recta final de la pretemporada en la que se miden a rivales de Premier, Bundesliga y Serie A y en el primero de los tres tests antes del inicio de la Liga, frente a Las Palmas el viernes 18 de agosto, la respuesta muy positiva. Portería a cero, solvencia defensiva, compromiso, trabajo en equipo y un golazo obra de Orellana con el que se ganó por 0-1 al Bournemouth. Sólo le faltó al equipo algo más de claridad y eficacia en los últimos metros. Una muestra de la seriedad de la prueba de este domingo ha sido el once por el que apostó el técnico de inicio y las posiciones en las bandas de la medular de Joao Cancelo y Carlos, ambos de lo más apagado del primer acto.

El Valencia CF transmitió durante los primeros 45 minutos la imagen de seriedad y solidez que pretende Marcelino García Toral. Dos días antes del partido el técnico repetía con ímpetu en la Ciudad Deportiva el plan táctico para comenzar a crecer de atrás hacia delante: "¡Hay que defender cerrado!". Los futbolistas llevaron el plan a la práctica y, pese a que el noveno clasificado de la pasada Premier League comenzó como dueño del balón, la portería de Neto no sufrió ningún peligro que inquietara al brasileño hasta el minuto 22. Fue un disparo elevado de Jermain Defoe en el interior del área.

Los valencianistas, bien organizados, cosntruyeron varias contras peligrosas gracias a la inteligencia y movilidad de Rodrigo como segundo punta y a la claridad en el medio de Parejo y Medrán. A partir del cuarto de hora el Valencia ganó terreno y empezó a discutir la posesión del esférico. En un saque de esquina Javi Jiménez rozó de cabeza el primer gol. El testarazo del canterano, tranquilo con la pelota en los pes y seguro cerca de su portería, salió por arriba de la portería de Begovic por escasos centímetros.

Los únicos problemas defensivos del Valencia nacieron en salidas erróneas con la pelota de Vezo, quien, sin embargo, sí se mostró contuntendente a la hora de marcar raya y cortar ataques rivales. El primer tiempo, igualado, concluyó con un cabezazo alto de Cook y un contragolpe mal definido entre Rodrigo y Zaza.

En la segunda parte Marcelino dio entrada a Nacho Vidal, Nacho Gil, Nando, Negredo, Santi Mina y el portero Jaume. El técnico mantuvo en el inicio de la mitad del duelo la columna formada por los centrales y un doble pivote en el que Marcelino todavía no cuenta con un mediocentro defensivo puro. Joao Cancelo duró 45 minutos sobre el campo y lo hizo en la posición de extremo, por delante de Martín Montoya. El futuro del portugués, a falta de un mes para que se ciere el mercado de fichajes, es incierto todavía.

A los pocos minutos de la reanudación Álvaro Negredo forzó a Begovic con un zurdazo desde la distancia que complicó la vida al bosnio. Cuatro minutos más tarde Parejo lanzó un sensacional pase a Gayà, pero este no decidió rápidamente y el defensa que le acompañaba abortó la posibilidad del gol blanquinegro. Marcelino continuó con la rueda de cambios. A los 63 minutos entraron al campo Abdennour, Centelles, Maksimovic y Orellana. Las rotaciones en el once no cortaron la dinámica, sino que refrescaron las fuerzas de un equipo muy comprometido con el trabajo que el entrenador pide. Presión intensa, líneas cerradas y velocidad a la hora de atacar.

A los 71 minutos toda la solidaridad del equipo encontró justo premio en la obra de arte de Orellana. El chileno, que actuó desde la posición de extremo zurdo, controló el balón, avanzó un par de metros y conectó un derechazo que se coló por la escuadra del Bournemouth (0-1). Eugeni dio descanso a Parejo, convirtiendo a Rúben Vezo en el único jugador que disputó los 90 minutos en un Valencia con Garay lesionado y necesitado de refuerzos en el centro de la defensa.

El partido comenzó tras un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del hijo de Pedro Cortés.