Marcelino: "No queremos estar en la mitad de la tabla"

Marcelino: "No queremos estar en la mitad de la tabla"

El entrenador del Valencia CF está satisfecho por la victoria de su equipo ante el Bornemouth, pero sobre todo, está contento con sus futbolistas, de los que ha dicho que están asimilando los conceptos más rápido de lo que esperaba.

Estas son las reacciones de Marcelino tras el encuentro:

"Un partido más en la preparacion, nos estamos acercando a la competición, veníamos de jugar en EEUU, con horarios difíciles y emociones fuertes. Estoy muy contento por actiutud de los futbolistas para asimilar las ideas, adaptarse a la filosofía de juego que queremos implantar, hemos estado muy bien en defensa, sin conceder atrás y hemos generando también jugadas arriba".

"Hamblamos mucho de corregir la situación en defensa con respecto a la temporada pasada porque no queremos estar en ela mitad de la tabla, queremos ir hacia arriba y con tantos goles en contra no se puede. Pero esto es pretemporada y tenemos que tomarlo como tal porque tampoco no dice como va a ser la temporada".

"Estamos bien, pero repito que es pretemporada. La única lectura es que hay que ir mejorando día a día. Si tenemos sensaciones positivas y resultados positivos es mejor para poder implantar una idea de juego pero no podemos ir más allá de esto".