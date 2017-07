Orellana describe su golazo

Fabián Orellana, autor del gol de la victoria en el amistoso de Bournemouth, se ha convertido con el del domingo en el máximo artillero del Valencia CF en los cinco partidos que acumula el equipo en lo que va de pretemporada. El centrocampista chileno reconoce que tanto él como el grupo viven en la actualidad momentos mucho más positivos y tranquilos que los sufridos la pasada temporada. Incluso, en un gol como el suyo, Orellana incidió en la importancia de la solidaridad colectiva en una clara referencia al sensacional movimiento de desmarque con el que el joven Centelles hizo dudar al defensa permitiendo así más tiempo y espacio para armar el disparo.

Para el mediapunta chileno del Valencia CF la victoria frente al AFC Bournemouth estuvo trabajada desde la solidez defensiva, una cualidad que aumenta en gran medida las probabilidades de vencer los partidos. «El conjunto estuvo muy sólido atrás y cuando eso pasa, cuando se está bien en la defensa de nuestra portería, nosotros sabemos que vamos a marcar algún gol», afirma el sudamericano.



La explicación del golazo

«Mi gol ha estado bien, pero cuando anotas un gol siempre es gracias a la labor del equipo, a los movimientos de los compañeros y a los desmarques de los demás...Vi portería, miré al portero, pero yo pateé adonde me gusta hacerlo, cruzado a arriba, a la escuadra del arco», comenta el internacional chileno. Fabián Orellana decidió el partido con un chut fuerte y colocado desde 25 metros a los 71 minutos de juego. Todo un golazo. El exfutbolista del Celta, con tres dianas, una más que Rodrigo Moreno, encabeza la lista de goleadores de la pretemporada. Orellana marcó también frente a Lausanne y Sporting de Portugal, siempre jugando como interior izquierdo. El tanto marcado a los portugueses también fue de muy bella factura. Orellana recogió un mal rechazo de Coates en el área rematando con violencia y cruzado. Inapelable para el portero esloveno del Sporting, Jug?. «Yo trabajo cada día para seguir mejorando y hacerlo bien para el equipo. He tenido la suerte y también he buscado los goles».

Por último, respecto a la situación del equipo, asegura que la pasada temporada «fueron meses complicados por todo lo que estaba pasando en el Valencia, pero ahora ya está siendo distinto». «Trabajamos bien, el equipo está junto y se ve reflejado lo que pide el entrenador», añade. Una de las claves, según Orellana, es la calidad del trabajo diario en la Ciudad Deportiva. «El trabajo está siendo muy bueno. Los entrenamientos son duros, pero los llevamos bien, el grupo es joven, queremos trabajar y estar lo más arriba posible en la nueva temporada», concluye el centrocampista de 31 años. Conforme ha avanzado la pretemporada, el chileno ha ido ganando enteros para quedarse en la plantilla del Valencia.