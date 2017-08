Prandelli recomienda a la Juventus que fiche a Garay y Cancelo

Cesare Prandelli, ex entrenador del Valencia CF lo tiene claro, si por él fuera ficharía a Cancelo y Garay. Al ténico italiano le han preguntado por los dos valencianistas y del portugués ha dicho que es uno de los mejores jugadoers a los que ha entrenado, "no me extraña que la Juventus lo quiera fichar". Del defensa argentino dice que le impresionó en su etapa en Mestalla porque es "muy compelto".

Esto ha dicho Prandelli sobre los dos jugadores en Tuttosport.

Sobre Cancelo: "¿La Juve quiere Cancelo? No es de extrañar el interés de los grandes clubes. Cancelo es una apuesta que puede convertirse en un campeón. Tiene un potencial ilimitado. Es una cara inusual, en algunas formas únicas. Él empuja mucho, tiene una progresión extraordinaria y está dotado técnicamente. Tiene capacidad para actuar en ataque y lo puedes ver en jugdas ofensivas dando un pase con la misma habilidad de un delantero. Todavía es un futbolista en formación, pero tiene unas cualidades increíbles. Tiene que mejorar para moverse con los compañeros de la línea defensiva, pero son defectos mejorables. Cancelo es uno de los mejores jugadores que he entrenado nunca".

Sobre Garay: "Cuando llegué a Valencia me quedé impresionado por Ezequiel. jugador completo: Físicamente fuerte y muy bueno en los duelos de cabeza y técnicamente competente. Garay tiene una excelente visión de juego. Creo que es un jugador preparado para jugar en la Juventus, no tendría problemas para entrar, a los que vienen en ese vestuario solo necesitan dos días para saber cómo comportarse".