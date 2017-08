Marcelino confirma: Orellana no cuenta y Parejo es el capitán

Marcelino confirma: Orellana no cuenta y Parejo es el capitán F. CALABUIG

Marcelino García ha concedido una entrevista al canal de televisión GOL en la que ratifica que Fabián Orellana no entra en sus planes pese a ser el máximo goleador de la pretemporada, noticia avanzada por SUPER en el mes de junio, y que quiere que el Valencia CF fiche en su lugar un futbolista de ataque.

"Yo personalmente le he explicado directamente mis motivos, en ningún caso es porque lo considere conflictivo, pues su actitud ha sido intachable pero como no va a tener un papel principal hay que buscar la mejor solución. No puedo hacer pública una conversación privada entre dos personas", explica el técnico en referencia a la situación el chileno.

Y en este sentido añade respecto a los fichajes que como mínimo espera: "Hace falta un central, en el medio campo un pivote defensivo y un jugador de ataque".

Otro de los puntos calientes de la entrevista se presenta cuando le preguntan si tiene decidido que Parejo va a ser el capitán del equipo: "No hay un sólo líder ni un líder para todo. Sí que creo que Dani es un gran futbolista con actitud inmejorable, tenemos que conseguir que su estado de ánimo perdure. Es importante para nosotros, va a tener su espacio y va a ser el capitán de este equipo y una clara referencia dentro del vestuario porque así lo aceptan sus compañeros y lo queremos los demás".