El Valencia CF quiere cerrar ya a Murillo y va a por otro central

«Pueden ser, son jugadores que tienen rasgos importantes, conocen nuestra Liga, hablan castellano y es un factor importante, la adaptación sería rápida». Es la respuesta de Marcelino García cuando le preguntan por tres de los centrales que el técnico tiene en mente para reforzar la defensa: Gabriel Paulista, Marcano y, por supuesto, Jeison Murillo, ahora mismo el primer objetivo del Valencia CF en el mercado.

El colombiano conoce de primera mano la opinión del entrenador asturiano y esa ha sido una de las claves para que en su día diera el sí, a expensas de una dura negociación con el Inter de Milán que está en estos momentos en su punto culminante. La postura del futbolista es clave para que el club italiano acabe rebajando sus pretensiones y se acerque a los números que presenta el Valencia CF. También el tiempo, porque a dos semanas del comienzo de la competición Marcelino necesita que el club agilice la llegada de un futbolista llamado a ser el referente en su línea defensiva.

Mateu Alemany y el agente del futbolista trabajan duro y en perfecta sintonía en las últimas horas para alcanzar un entendimiento con el Inter, una operación que no se hará por los quince millones con que en principio tasaron los italianos al central, aunque con objetivos se puede ir por encima de los once millones. Con todo, el acuerdo todavía no se ha producido y, de hecho, el director deportivo del Inter de Milán confirmaba en Italia que las posturas siguen distantes, aunque reconoce un fuerte interés y contactos con el Valencia CF. Sobre la salida de Jeison Murillo, Piero Ausilio explicaba que «no voy a negar que el Valencia ha mostrado interés en Murillo, pero puedo negar absolutamente que estamos cerca de un acuerdo. Todavía hay un largo camino por recorrer y ciertamente no será inminente. De hecho, no descartaría que Murillo se quede en el Inter».

Ni hay acuerdo ni está el mismo tan lejos como parece trasladar el director deportivo neroazzurro. Como dice el propio Ausilio, hay un camino y los dos clubes están en él, lo están recorriendo en forma de negociación ytodo apunta a que habrá fumata blanco más pronto que tarde. Una operación en la que no hay que olvidar que está la baza de Kondogbia de fondo, jugador al que también quiere el Valencia CF y al que el Inter quiere dar salida también.

A por el segundo central

Paralelamente a esta operación de Murillo y a la necesidad de firmar cuanto antes un ´6´ para el centro del campo, el Valencia CF ya se ha puesto en marcha para traer un segundo central. El objetivo ya está fijado aunque la ofensiva se puede retrasar hasta al menos la salida de Aymen Abdennour, al que el Valencia ya está presionando con insistencia para que se decida por alguna de las ofertas que tiene, en lugar de pensar en las que no tiene ni posiblemente tendrá. El club tiene claro que el tunecino no formará parte de la plantilla el 1 de septiembre.

Junto a Abdennour, la otra incógnita es Ezequiel Garay. Lleva sin participar en los partidos de pretemporada desde Suiza debido a una sobrecarga muscular, regresó de la concentración en Norteamérica y desde entonces se ha ejercitado al margen del grupo hasta este viernes a la par que se mantiene la incertidumbre sobre una más que posible venta este verano.

En las últimas horas vuelve a surgir con fuerza el interés de la Juventus, que parecía haberse desvanecido, aunque los 25 millones que espera el Valencia CF en caso de prescindir del argentino están alargando la historia. Mientras, el club está obligado a tomar posiciones y ya tiene otro objetivo para el centro de su defensa en mente. ¿Gabriel Paulista?