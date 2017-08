Valencia CF: ¿Qué pasa con Sito?

El sábado día 8 de julio Sito recaía de la lesión muscular que le había impedido participar en los últimos partidos del play-off de ascenso a Segunda con el Mestalla. El extremo valencianista se retiraba antes de finalizar la segunda sesión de la pretemporada con el primer equipo, un desafío al que había acudido con la ilusión de convencer a Marcelino y en un contexto que le acompañaba: el Valencia busca un hombre de banda izquierda.

Los más cercanos al futbolista estaban convencidos de que se iba a hacer un sitio a las órdenes del asturiano. Sin embargo, al sufrir este contratiempo físico sus opciones se desvanecieron casi por completo. No viajaría a Francia ni tampoco a la gira por Canadá y los Estados Unidos. Tenía por delante cuatro semanas de recuperación.

Consciente de que la lesión trastocaba el escenario por completo, el alcoyano comenzó a asumir que hacerse sitio en el primer equipo era algo muy complicado y pidió que se acelerara su cesión al Zaragoza, club que lo ha seguido durante toda la temporada y que ha mostrado un gran interés en incorporarlo tanto desde la dirección deportiva como el entrenador.

Crecer en Segunda, interpreta, supone para él una gran oportunidad para mostrarse y lanzarse al Valencia CF con vistas al medio plazo. Los agentes del jugador, en efecto, llegaron a un punto de entendimiento con los responsables de la parcela deportiva del Zaragoza: un acuerdo verbal condicionado a que el futbolista superara un exhaustivo reconocimiento médico y que el futbolista, recuperado desde hace días, ha estado a punto de afrontar hasta en dos ocasiones... Dos veces en las que se ha quedado con las maletas prácticamente hechas para poner rumbo a las instalaciones del conjunto maño. Y es que cuando todo estaba hecho a falta de luz verde por parte del Valencia, algo que las partes de la negociación veían como un mero trámite, Alexanko telefoneó desde los Estados Unidos y dijo que Sito no salía hasta que lo viera Marcelino. El director deportivo, que renovó al futbolista hace unos meses y lo considera una apuesta suya, quiere que el asturiano lo tenga entrenando a sus órdenes y valore la posibilidad de quedárselo.

Está totalmente en el limbo

La realidad, sin embargo, contrasta diametralmente con los deseos de Alexanko. Si el director deportivo quiere que el extremo triunfe de inmediato en la primera plantilla, Marcelino a día de hoy no contempla la opción de Sito, quiere un fichaje en la banda y asegura en privado que no pone ningún problema a su salida. Y en esa situación se encuentra el futbolista. No entrena con el primer equipo ni tampoco con el filial –está en el limbo, trabajando con un readaptador del Valencia Mestalla– y el acuerdo verbal entre Sito y el Zaragoza caducó este jueves a medianoche.

Si fuera por el jugador probablemente ya estaría allí pero el plazo ha expirado y aunque el futbolista gusta y mucho en La Romareda la dirección deportiva del Zaragoza no puede esperar todo el verano y comienza a valorar otras alternativas. Sito, por lo tanto, ya no tiene acuerdo con el conjunto maño y hasta dentro de cuatro días no se cumplirán los plazos marcados al inicio de su recuperación, por lo que su vuelta a los entrenamientos con el primer equipo no es ni mucho menos inminente. En cualquier caso, Marcelino tiene claro que quiere un fichaje. Alexanko, sin embargo, quiere que vea a Sito.