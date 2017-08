Decidido: Cancelo se quiere ir

«Cancelo es un excelente jugador al que le hace falta una temporada a un alto nivel de rendimiento y la próxima temporada lo puede hacer aquí». Son las declaraciones de Marcelino García en su última entrevista respecto al jugador portugués, palabras que seguramentre agradece el jugador, pero que no influyen en su intención y su deseo de cambiar de escenario este verano. Desde el propio club hace días que se desliza la posibilidad de que Cancelo no se venda este verano, pero el futbolista salvo giro inesperado en los acontecimientos lo tiene decidido y a estas alturas del mes de agosto su agente, Jorge Mendes, sigue trabajando para traer al Valencia CF la mejor oferta posible por él, conociendo de primera mano que el club estima que su valor en el mercado son 25 millones de euros. Pagaron 15 hace dos años.

Las imágenes de este viernes en el aeropuerto de Manises, donde el equipo tomó un vuelo con dirección a Bremen, son reveladoras del momento que atraviesa el futbolista, pegado a su teléfono y totalmente al margen del resto de compañeros. Aunque Cancelo, según ha podido saber SUPER y también se desprende de las palabras de Marcelino, está trabajando muy bien en esta pretemporada. Ya sabe que el técnico lo ve jugando en una posición de ataque, no le gusta pero lo aceptará si al final se tiene que quedar. Él se considera lateral y ahí es donde quiere jugar, pero mientras vista esta camiseta, sea poco o mucho tiempo, va a colaborar como el que más. De hecho, es uno de los jugadores que mejor impresión han causado a Marcelino en estas semanas. «Nos ofrece la doble posibilidad de jugar de lateral y de interior y él no me ha dicho que se niegue a jugar de interior», revelaba el asturiano en esa misma entrevista a la cadena de televisión GOL.

Interés real de la Juventus

En las últimas horas han aparecido en medios prestigiosos de Italia informaciones que hablan de una reactivación del interés por parte de la Juventus en Joao Cancelo. Las noticias son ciertas, está entre los objetivos del club italiano para cubrir la baja de Dani Alves, aunque a día de hoy todavía no hay nada en concreto. En las mismas se habla del interés de la Juve por incluir en la operación a futbolistas como Mario Lemina o Tomás Rincón, jugadores que contempla el Valencia CF para reforzar su centro del campo aunque no son ahora mismo sus primeras opciones. Esta es una circunstancia que está retrasando la salida del portugués, pero esto no va a ser eterno. Hay por delante todavía casi cuatro semanas para encontrar el lugar y la oferta adecuados que dejen satisfechas a todas las partes.

