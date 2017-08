Empate curtidor para el Mestalla

El Valencia Mestalla no pudo sumar su segunda victoria esta pretemporada. Los de Luboslav Penev llegaban al choque contra el Reus Deportiu con el objetivo de refrendar las buenas sensaciones ofrecidas en el triunfo ante el CD Castellón hace escasos días. El rival que había delante era un equipo mucho más competitivo, dos categorías superior al cuadro castellonense por lo que la empresa se presentaba mucho más complicada. El equipo valencianista partía con un once titular muy competitivo y que en teoría no debe distar mucho del que se presentará en el primer encuentro oficial. Álex Centelles, Marc Ferris, Alberto Gil, Damián Petcoff o Rafa Mi, que salió como capitán del equipo, formaban en una alineación plagada de referentes.

La apuesta por los titulares funcionó de maravilla, pues el juego exhibido en la primera mitad mostró a un Mestalla muy superior su rival, un equipo dominador del juego y que buscaba con insistencia la portería del contrincante. El gol no se haría esperar y en el minuto 16 de partido, un Jordi Sánchez en estado de gracia adelantaría a los blanquinegros marcando un gran gol. El catalán aprovecharía un magnífico envío de Alberto Gil para picarla ante el portero. La sociedad formada entre ambos volvía a dar sus frutos. El tanto no haría rebajar la intensidad, pues los de Penev seguían con su asedio. Con este contexto se llegaba al descanso.

El segundo acto empezaría como acabó la primera, con un Mestalla muy ambicioso que ampliaría su renta por mediación de Marc Ferri, que mandaría un misil a la mismísima escuadra. El gol, además, fue con la pierna menos hábil, lo que refuerza todavía más la belleza del tanto conseguido. El Reus despertaría con el segundo del Mestalla y recortaba distancias un minuto más tarde gracias al remate de Máyor. El filial, ya plagado de juveniles, retrocedía un paso y bajaba el pistón. Avanzaban los minutos y crecía el dominio rojinegro y en el minuto 76, Iván Zotko vería la roja directa por coger a un rival del cuello, según refleja el acta arbitral. Con todo el lío, el Reus aprovechaba para anotar el empate definitivo, aunque en este caso el gol sería de Marc Ferris en propia portería. El Mestalla, por tanto, empató un partido en el que fue de más a menos y dominó a un Segunda con el equipo titular.