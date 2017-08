"Hay que confiar en este proyecto"

El ´Chino´ reconoce que la banda izquierda es una posición "nueva" para él, pero está convencido que se adaptará "poco a poco". Cree que "con partidos y la confianza de Marcelino" sacará lo mejor de su fútbol. "Lo que espera el míster de mí es que tenga ese juego interior que le falta al equipo por ese lado", dice. Es su año y Carlos se siente preparado para todo.

El equipo volvió a ganar y esta vez contra un Werder Bremen que venía muy rodado.

Sí, no lo hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado, pero el equipo está asimilando bien los conceptos del entrenador y creo que va a llegar preparado al inicio de la competición con Las Palmas. El equipo está trabajando bien y las sensaciones son buenas.

Parece que Marcelino ya ha encontrado un once tipo desde el que partir.

Sí, hemos vuelto a jugar los mismos compañeros que en Inglaterra y podemos intuir por donde van los planes del míster, pero es pronto para hablar de titulares. Los compañeros están demostrando que entran y también lo están haciendo bien y eso es una buena señal.

Como su amigo Lato. Sale desde el banquillo y marca.

Me he llevado una alegría grande. Es un gran amigo y lo he felicitado en el vestuario enseguida.

Puede que sean socios en la banda izquierda este año. ¿Cómo lleva el cambio de posición?

Bien, bien, lo llevo bien. La temporada pasada ya jugué un par de partidos en esa posición de banda, tanto en derecha como en la izquierda, ahora estoy teniendo continuidad en la banda izquierda y bien, me voy adaptando poco a poco, ahora al principio es normal que me cueste un poquito más de lo normal porque es una posición nueva para mí, pero yo creo que con partidos y con la confianza del míster voy a ir mejorando y va a ser una buena posición para mí.

Marcelino dijo que pocos jugadores de la plantilla pueden dar lo que tú das ahí en banda. ¿Qué es lo que te pide?

Lo que espera el míster de mí es que tenga ese juego interior que puede faltarle al equipo por ese lado izquierdo.

Porque en el doble pivote ahora parece difícil entrar...

Las dos posiciones en el centro del campo son para un pivote defensivo y para Dani que ahora está jugando muy bien, aunque yo me puede adaptar a cualquier posición que quiera el míster y trabajar tanto en defensa para el equipo como buscar situaciones de ataque por dentro o por fuera si lo necesita.

Hasta tres posiciones dijo Marcelino que contemplaba para ti.

Está claro que cuantas más posiciones manejes y puedas adaptarte mejor porque tienes más opciones de jugar. Creo que esa capacidad para jugar en varias posiciones es buena para mí. El míster ahora me quiere en la izquierda y yo contento, el año pasado ya demostré que puedo jugar ahí. Recuerdo un partido contra el Celta que me salieron muy bien las cosas por la derecha y otro contra el Granada partiendo desde la izquierda. Fueron dos partidos muy buenos. Está claro que es una posición nueva para mí, puede que me cueste, pero la gente tiene que confiar ahí en mí porque creo que lo voy a hacer bien.

¿Cómo afronta el año Carlos Soler? Dejaste el listón muy alto el año pasado.

(Ríe) El año pasado fue un año muy malo para todos y la verdad es que a mí me fue bastante bien. Empiezo con nuevo entrenador, con nuevos compañeros y a ver lo que puedo hacer. El objetivo es sumar al principio de Liga los máximos puntos posibles para vernos ahí arriba, aunque tenemos rivales complicados, pero vamos con la intención de ir sacando adelante los puntos partido a partido.

¿Qué Valencia vamos a ver?

Vamos a intentar no encajar goles y a partir de ahí sabemos que tenemos muchos jugadores de calidad. Sabemos que si no encajamos goles siempre vamos a estar mucho más cerca de ganar los partidos y ese es el Valencia que tenemos que ver y por el que estamos trabajando duro el cuerpo técnico y los jugadores.

¿Qué te está pareciendo Marcelino? ¿Habéis conectado?

Sí, de momento muy bien. Me está transmitiendo confianza desde el primer día, me da galones para que me meta por dentro, para que pida el balón, para que lo pida y juegue para el equipo y eso me gusta.

¿Vamos a ver a un Carlos Soler todavía mejor este año?

Sí, seguro. Obviamente, ahora solo llevo dos partidos de pretemporada, mis compañeros están mucho más rodados, pero estoy convencido que voy a ir sintiéndome mejor. El próximo viernes en la presentación con nuestra afición estoy seguro que las cosas van a ir mejor y espero estar al máximo para el inicio de la Liga.

El año pasado aún eras un canterano, pero ahora uno de los referentes de este equipo. ¿Se nota esa nueva responsabilidad?

Ahora ya no soy el canterano que espera su oportunidad para poder jugar, soy un jugador ya del primer equipo y asumo que hay más responsabilidad, pero yo estoy muy tranquilo y convencido de que lo puedo hacer muy bien en mi nueva posición.

Es la temporada de la consolidación de Carlos Soler. Siempre dicen que es la más difícil...

Es un año muy importante para mí, para cogerme, como dijo el míster, llevo veinte partidos en Primera División, 22, así que va a ser la primera vez que empiece la temporada desde el inicio porque el año pasado empecé a entrar en los partidos en enero.

La afición espera mucho de ti.

Sí, lo sé, yo le diría que confien en mí, que puede ser un gran año a nivel personal y también para el equipo. Venimos de dos años muy complicados, pero hay que confiar en este proyecto, porque veo al míster, veo a la gente trabajar y estoy convencido de que lo vamos a dar todo.

También te conocen más el resto de equipos y entrenadores y eso ya no juega tanto a tu favor.

Es normal que a medida que vas jugando contra equipos te van conociendo e intentes formas de contrarrestar tu juego, pero yo creo que tanto yo como el equipo nos tenemos que centrar en nuestro juego y, como te he dicho antes, arrancar con buen pie. Es muy importante. El año pasado arrancamos con cuatro derrotas seguidas y eso es un peso que ya arrastras todo el año. Tenemos que salir a conseguir los máximos puntos posibles.

Y el viernes la presentación en Mestalla. La primera de Carlos.

Sí, tengo muchas ganas. El año pasado hice la pretemporada con el primer equipo pero no tuve la suerte de saltar al césped con los compañeros, que digan tu nombre, que la gente te aplauda, debe ser muy bonito. Ya tengo ganas de que llegue ese momento.

¿Coges el dorsal '8'?

De momento, me quedo con el '18´. Me quedo con el ´18´, seguramente sí.

Has abierto camino porque parece que, como Lato, algún compañero de la cantera más como Javi, Nacho Vidal, Nacho Gil o Nando pueden hacerse un sitio en la plantilla.

Yo sabía que tenía muy buenos compañeros en el filial del año pasado porque jugaba con ellos en el primer tramo de la temporada y se ve. Creo que pueden hacerlo muy bien y estar en el equipo.

Voy a lo personal ahora. ¿Te ha cambiado mucho la vida en este último medio año?

Bueno... (asiente) ahora eres más conocido. Se nota en la calle que la gente te para más, pero a nivel de familia y amigos nada ha cambiado, sigo teniendo mis amigos de siempre, quedo con mis familiares y mantengo algunos rituales sagrados para mí como ir a comer los jueves a casa de mis abuelos.

Por cierto, para acabar, vaya final de Europeo más inesperado. ¿Cómo fue la experiencia con la Sub´ 21?

Fue una pena porque teníamos calidad para ganar, pero las cosas no nos salieron en el último partido. Yo me llevo una gran experiencia, tuve la suerte de entrar en la lista, de jugar un partido y no puedo pedir más. Ahora a seguir trabajando para seguir contando para el seleccionador, pero para eso hay que hacer las cosas bien en el club.