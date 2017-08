"¿Krychowiak? Quiere ir a España o Italia"

Grzegorz Krychowiak prepara el siguiente paso en su carrera deportiva y aunque parece que no vestirá la camiseta del Valencia porque el club intenta concretar la operación Kondogbia, a él le hubiera gustado y mucho regresar a la Liga. El centrocampista polaco no tiene sitio en las filas del Paris Saint Germain y Emery le transmitió hace unas semanas que lo más indicado era que buscara nuevo destino antes del cierre del mercado de fichajes. Su nombre ha sido vinculado al conjunto de Mestalla junto con el de otras alternativas para el mediocentro, si bien las negociaciones por Kondogbia han entrado en una fase que invita al optimismo. Es el elegido. A Krychowiak, en cualquier caso, le atraía y mucho la posibilidad de vestir de blanquinegro. Algo que coincide con las palabras de Waldemar Kita, hombre de negocios francés de ascendencia polaca y presidente del Nantes, que en unas declaraciones a Sport.pl desvela la predisposición del jugador a fichar por un equipo de la Liga: «He querido fichar a Grzegorz. He hablado con el PSG y también con el futbolista. Sin embargo, él prefiere ir a jugar a España o Italia. Lástima. Pienso que tenemos un gran entenador y que aquí podría ser muy importante».

A juzgar por las palabras de Kita, en la cabeza de Krychowiak está la idea de volver a España, donde alcanzó un gran nivel competitivo con la camiseta del Sevilla, o a Italia, en busca de su mejor versión. El jugador trabaja con el conjunto francés mientras su entorno valora distintas propuestas de mercado y uno de los últimos clubes en sondear su situación es el Nantes de un viejo conocido como Claudio Ranieri. Krychowiak ya jugó en allí, fue en 2012, cuando llegó cedido en busca de crecer y poder hacerse sitio en el Girondins de Burdeos. Le fue bien. «Con nosotros fue a la selección polaca», recuerda el presidente del Nantes en sus declaraciones, «Grzegorz tiene su plan, está relacionado con el prestigio y el nivel deportivo. Entiendo su decisión, yo solo deseo que juegue y sea protagonista».



Alternativas para la medular

El panorama parece aclararse un poco en el centro del campo. Una de las alternativas que ha trabajado el Valencia, Lemina, ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Southampton. La Juventus ingresa 18 millones de euros y el futbolista ya estaba el sábado en Londres. Otra de las opciones concretas que Marcelino manejaba para la medular era Fernando, exjugador del Manchester City, que se ha comprometido con el Galatasaray en los últimos días. El técnico asturiano insistió tras el partido ante el Werder Bremen en Alemania que hay que seguir apostando por primeras opciones en el mercado y ahí el nombre destacado es el de Kondogbia. El Valencia busca un complemento para Parejo y Krychowiak encaja en este sentido, si bien el cuerpo técnico busca un centrocampista con otras características y en otras condiciones. No hay que olvidar la ficha elevada del futbolista y que el PSG pide no menos de 20 millones de euros por un jugador que ya va camino de los 28 años.