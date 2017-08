Murillo y Kondogbia: Cuerpo en el Inter y mente en el Valencia

Murillo y Kondogbia dejaron una actuación gris ante el Villarreal. El colombiano entró superada la hora de partido en lugar de Joao Miranda. El francés tuvo minutos importantes: entró en el descanso por Gagliardini, como estaba previsto. La sensación en ambos casos fue idéntica. Murillo y Kondogbia actuaron con la camiseta del Inter, pero su mente está en el Valencia, desde hace días. El destino inminente de Jeison está lejos de Milán y se notó. Los 26 minutos que participó sobraron. Spalletti arriesgó sabiendo que su traspaso podría cerrarse de manera inminente... No hubo lesión, pero sí un error grave ante Unal que Skriniar tuvo que corregir. Precisamente, la llegada del central eslovaco y su explosión radical está pretemporada es la que ha impulsado decisivamente su deseo de jugar en Mestalla. El colombiano llegará como una de las apuestas fuertes de Marcelino García Toral. El Inter no volverá a jugar hasta el próximo sábado, cuando se medirá al Betis en el estadio Via del Mare de Lecce. Para entonces, se espera que –al menos– la situación de uno de los dos está resuelta.

En el caso de Murillo, la desconexión fue muy evidente; el central nunca estuvo metido. El plan del colombiano era estar camino de València, pero ha sido víctima del efecto Neymar. El Inter quería y quiere tener listo el recambio para el eje de la zaga antes de dar el OK definitivo; no se puede quedar sólo con Ranocchia en el banco. Iñigo Martínez era una de las opciones avanzadas, pero el dinero que el Barça ha ingresado del PSG han provocado una ruptura: el central de la Real Sociedad no irá a Milán y sí a Barcelona. Por eso ha habido un retraso. Pese a todo, los responsables deportivos nerazzurri tienen en agenda a Christensen (Chelsea), Kimpembe (PSG), Issa Diop (Toulouse) o De Vrij (Lazio), entre otros. Por eso encaja la alternativa lanzada por La Gazzetta dello Sport y un posible trueque Kondogbia-Garay o Cancelo. El recambio de Murillo en el Inter podría ser Garay, que ya coincidió con Luciano Spalletti en el Inter. Si bien, la idea del central argentino si deja el Valencia es la de apostar por el Spartak de Moscú. En el lateral derecho están D´Ambrosio y Ansaldi. Joao, jugaría.

El Inter está acelerando. Spalletti está dando una forma competitiva al equipo y los refuerzos están en camino. Hoy se espera la llegada de Dalbert, lateral izquierdo brasileño del Niza. Hay movimento.