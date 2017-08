Montoya para por precaución y Cancelo vuelve al lateral

El Valencia se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna con la ausencia de Martín Montoya. El lateral derecho sufrió un giro en el tobillo en el entrenamiento del martes y el cuerpo médico ha recomendado que no trabaje junto al resto del grupo por precaución. El catalán ha completado la primera parte de gimnasio, pero no ha saltado al césped para hacer trabajo táctico. Su participación contra el Atalanta el viernes en el partido de presentación de Mestalla no corre peligro según el club. La gran novedad ha sido la presencia en el lateral de Joao Cancelo. Ante la baja de Martín ha sido el portugués el que ha retrasado su posición para formar los equipos. El de Cancelo estaba compuesto por Vezo, Abdennour, Gayà; Maksimovic, Parejo; Orellana, Nacho Gil; Rodrigo y Zaza. El único futbolista que sigue al margen del grupo es Luís Nani. El internacional luso sigue trabajando al margen por su esguince de la rodilla izquierda que le impedirá debutar en Liga contra la UD Las Palmas.