"A mí nadie me ha dicho nada de salir este verano"

"A mí nadie me ha dicho nada de salir este verano"

En un verano marcado por las salidas de muchísimos futbolistas, ¿se ha visto Gayà en algún momento fuera del Valencia CF? Esta es la respuesta del jugador: "A mí nadie me ha dicho nada de salir, yo estoy aquí centrado, estoy contento y estoy ilusionado con hacer un buen año, creo que lo voy a hacer".

Y está convencido de que este año va a ser mejor no solo en el plano individual, también como equipo: "Quedan cosas por corregir pero estamos en el camino y hay ganas de que llegue ya el primer partido de la Liga, no nos marcamos un objetivo claro, iremos partido a partido pero es importantísimo y empezar bien. Un muy buen año sería estar arriba y no abajo como estos últimos años".