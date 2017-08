La venta de Cancelo toma temperatura

Joao Cancelo prefiere salir. Esa ha sido su intención desde el principio y todo apunta a que terminará llevándola a cabo. Durante una fase del verano, la posibilidad quedó en el congelador porque las ofertas no llegaban al mínimo que se había marcado el club. El Valencia invirtió 15 millones euros por él con la idea de no ingresar menos de 25 a medio plazo. No había motiva para tener prisa, más allá de las necesidades económicas. Contratro hasta 2021, futbolista joven, cartel y proyección. Ese escenario provocó que su continuidad fuera reforza en público, con lógica. Marcelino se ha mojado por él y considera –de verdad– que puede dar un salto de calidad si permanece una temporada más en Mestalla. Incluso, el paso del lateral al extremo fue una solución finalmente asumida; de partida, Montoya sería defensa y Cancelo actuaría como interior, con la posibilidad de competir también por el lateral. Todo bien. Sin embargo, el mercado ha producido el contexto que Cancelo esperaba: ya tiene equipo y se espera una oferta que colme las expectativas. El Valencia ya es consciente de la maniobra y no tiene problemas: aprovechará para hacer caja con el portugués.

El escenario planteado por SUPER el pasado 16 de julio ha tomado forma. El movimiento de laterales derechos –que todavía no ha terminado– iba a terminar afectando a Cancelo. El joven Conti saltó al Milan, el Barça apostó definitivamente por Nelsinho (en lugar de por Cancelo), Dani Alves dejó la Juve por el PSG, Guardiola se llevó a Danilo del Real Madrid por 30 millones y sacó Kyle Walker del Tottenham por más de cincuenta... El terremoto deportivo-económico ha jugado a favor de Cancelo y del Valencia. Se buscan laterales derechos y se pagan a muy buen precio. El gran perjudicado ha sido Mauricio Pochettino, que ha perdido al lateral que ha potenciado al máximo nivel durante los últimos años. El argentino siempre ha tenido en agenda a Cancelo. El perfil del portugués encaja con lo que más gusta a Pochettino: futbolista joven con enorme material prima por modelar y potenciar, física y técnica. Además, Joao se adapta perfecto a la doble estructura táctica del Tottenham, puede partir como lateral puro en una defensa de cuatro o lanzado como carrilero a partir de una defensa de tres. Su rendimiento durante la última temporada en el Valencia genera dudas –por su comportamiento táctico y su déficit en la concentración– pero sus actuaciones en un contexto más estable, como en la selección portuguesa (absoluta y Sub-21) marcan una vía de mejora clara.

La información que llega desde Inglaterra ha renovado el input de SUPER: el Tottenham puede hacer una oferta de 25 millones de libras, en euros serían casi 28 millones de euros. Los problemas físicos del suplente de Kyle Walker –Kieran Trippier– pueden acelerar los acontecimientos. Jeremy Toljan, lateral derecho del Hoffenheim y sensación absoluta de la última Eurocopa Sub-21, ha sido número uno de las quinielas hasta hace unos días. Su perfil no es tan distinto a Joao.

El Tottenham no es la única alternativa, que incluso en la Premier se destaca al Chelsea, que busca un carrilero diestro para formar su línea defensiva de cinco hombres. La Juve lleva meses evaluando su situación; hizo oferta, pero negoció a la baja (cesión y opción de compra sobre los 15 millones). Los italianos firmaron a De Sciglio, opción de seguridad de Allegri, por Dani Alves... pero buscan una alternativa para Stephan Lichtsteiner. Su primera opción siempre fue Danilo, que ha ido al City. Ahora tendrían que hacer un esfuerzo doble, aunque tienen dinero. El Inter también busca lateral y ha preguntado a Alemany. No va a ser moneda de cambio, el objetivo es hacer caja.