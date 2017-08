Marcelino quiere más gol en su Valencia

Marcelino García Toral busca el equilibrio perfecto entre el ataque y la defensa de cara al debut de liga del 18 de agosto contra Las Palmas. El entrenador ha conseguido recuperar a base de orden, mejor ocupación de los espacios y mayores ayudas una estabilidad defensiva perdida hace mucho tiempo. El equipo, al menos como punto de partida, es más fiable atrás. El técnico ha conseguido el compromiso de todos sus jugadores para trabajar sin balón. Su preocupación, o mejor dicho su ocupación, ahora mismo pasa por qué hacer con el balón en los pies. Si el pasado martes dedicó la sesión de trabajar la salida de balón, su objetivo en Paterna el pasado jueves fue la finalización de jugadas de ataque. El asturiano exige más y mejores definiciones en situaciones de ataque. Por eso ayer dedicó una hora de entrenamiento a ello. Marcelino quiere más gol.

Los cuatro delanteros en nómina de la plantilla, Simone Zaza, Rodrigo Moreno, Santi Mina y Vinícius Araujo -a falta del lesionado Luís Nani- abandonaron el campo de entrenamiento a las 11:45. Dos horas y cuarto después de comenzar la sesión. Marcelino tuvo una sesión extra con ellos con la presencia de todo su cuerpo técnico y del capitán Dani Parejo en funciones de asistente de balones. El de Coslada se ha convertido en una extensión del cuerpo técnico. El lunes, sin ir más lejos, el, técnico le dio hasta el crónómetro para que marcara los tiempos. Antes de quedarse a solas con los delanteros, Marcelino dedicó la última media hora de la sesióna ellos. Zaza y Rodrigo formando la pareja de peto blanco y Mina-Vinícius por otra parte de naranja recibieron balones de sus compañeros desde las bandas en una batería de retames que les dejó exhaustos. Ahí no acabó el trabajo específico con los cuatro. Mientras el resto de compañeros se marcharon al vestuario, ellos se quedaron durante media hora extra más de remates, movimientos y desmarques de todo tipo. «¡Hay que atacar el balón!» pedía a gritos Marcelino.

El técnico del Valencia CF no quedó nada satisfecho con el ataque en el último amistoso contra el Werder Bremen. El número de ocasiones generadas fue sensiblemente menor al de otros amistosos de la pretemporada y esa pérdida de potencial ofensivo no fue del agrado del entrenador. Marcelino espera mayor aportación de sus jugadores de ataque. Especialmente de los dos atacantes, Zaza y Rodrigo, que están llamados a jugar en punta el próximo 18 de agosto en la primera jornada contra Las Palmas. El técnico quiere un plus. También en forma de refuerzo. El entrenador, cuya prioridad son los centrales y el pivote defensivo, ya ha dejado clara su intención de reforzar la línea ofensiva para el 4-4-2. «Necesitaremos un jugador de ataque», dijo la semana pasada.

De momento, la media realizadora de la pretemporada es de 2´1 goles por partido. El Valencia ha marcado 13 goles en 6 amistosos: Werder Bremen (2), Bournemouth (1), Cincinnati (1), NY Cosmos (0), Sporting de Portugal (3) y Lausanne (5). Rodrigo (2) es el segundo máximo goleador del verano por detrás de Orellana (3). Zaza y Mina, llevan uno cada uno. El que no se ha estrenado todavía es Luís Nani sin goles ni minutos. Su lesión en la rodilla izquierda complica su futuro un poco más. Aún queda mercado. Lo único claro, de momento, es que Marcelino quiere más goles.