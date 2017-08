EN DIRECTO | Marcelino: "Tienen que venir cuatro fichajes"

Cuatro fichajes como mínimo va a hacer el Valencia desde hoy a que finalice el mercado de fichajes el próximo jueves 31 de agosto. Así de contundente se ha mostrado Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, que por otra parte, mantiene la calma y esperará hasta el último día para tener la plantilla totalmente cerrada.

"Tiene que haber cuatro fichajes mínimo y aún me quedaría algo corto, pero cuatro fichajes mínimo. Y son centrales que van a venir, un pivote, que va a ser, y uno o dos jugadores de ataque, principalmente de bandas".

"El entrenador, es decir, yo, hubiera querido en este momento tener a toda la plantilla, pero sabía que era imposible. Me hubiera gustado tener algunos jugadores de los que previsiblemente tengamos en los próximos días, pero no queremos precipitarnos y cometer errores del pasado, es posible que alguno cometamos pero tendrán que ser los menos posibles. Para ello no nos estamos precipitando".

"Sabía y era consciente de que cerraríamos la plantilla el 31 de agosto y que algunos jugadores vendrían la última semana porque la situación en que está el Valencia y a dónde quiere ir, y si necesitas reconstruir necesitas bastantes salidas y llegadas y el mercado marca los ritmos. Hasta hace poco el mercado ha sido excesivamente lento".

Sobre las ofertas que tiene el club sobre jugadores: "El entrenador decide los jugadores que pone a jugar, no los jugadores que puedan o no puedan salir, desde el primer día os comentó que iba a intervenir e la confección de la plantilla en cuanto entradas y salidas, pero si el club decidía desde el punto de vista económica una oferta atractiva para que algún jugador saliera yo no tenía nada que oponer a esa situación".







