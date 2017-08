Alemany a la afición: "No queremos fichar por fichar"

"Gracias a todos por estar aquí", comenzaba Mateu Alemany su discurso ante los aficionados que han acudido a la Convención de Peñas en Alzira. "Yo no quería irme sin deciros alguna cosa, porque no siempre soy capaz de que la gente entienda lo que hacemos. Hace cuatro meses que estoy aquí, encontré una situación dura y a partir de ese momento emprendí un camino diferente, no es un camino fácil, pero pasaba por la convicción de dos cosas: la relación del club con los medios y con los aficionados. Había incomprensión, había que cambiar el club, la relacción con los futbolistas, se dice rápido, pero no es rápido, estamos en el inicio de camino que tenemos la convicción que nos llevará al éxito. El listón está arriba del todo y para llegar ahí hay que luchar mucho, no va a ser fácil, hemos normalizado la situación con la gente y los medios, lo hemos hecho. El siguiente paso era un entrenador, había que encontrar el líder de un proyecto y con el entrenador hemos acertado, lo hemos clavado, es el mejor que podíamos tener, de eso estoy convencido. Estaba convencido cuando lo elegí. Llevo dos meses trabajando con él, trabaja todo el día, cuando acaba el entrenamiento, es increíble".

"Lo siguiente sigue -sigue Mateu Alemany- era cambiar el vestuario del Valencia CF, para eso tenían que salir jugadores y han salido y muy importantes. Vamos a fichar, vamos a fichar, y si fichamos en estas fechas es porque nuestro entrenador quiere lo mejor con jugadores que marquen las diferencias, no queremos fichar por fichar, no, el club no está para grandes dispendios porque venimos de donde venimos, hay que defender el dinero, hay que pelear los fichajes. El entrenador quiere jugadores que aporten algo diferente, por eso van a llegar fichajes de calidad diferencial, no se arreglan las cosas en meses, estamos en el camino y nos va a llevar al tiempo, seguro que el año que viene estamos mucho mejor".