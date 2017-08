Marcelino: "Me gustaría que Cancelo se quedara"

Marcelino García Toral expresó su voluntad personal de que Joao Cancelo se quede en la plantilla del Valencia esta temporada, aunque reconoció que "yo no puedo decidir las ofertas que llegan". "Yo no tengo que ver a Joao hoy para saber quién es Joao. Un partido no me cambia la idea de un futbolista, sabíamos que se podía adaptar bien a esa posición aunque haya jugado pocos partidos ahí. Y no puedo decir más, a mí me gustaría que se quedara con nosotros, yo no puedo decidir las ofertas que llegan", asumía el entrenador. El luso, el mejor del partido con el ´7´, empezó la tarde entre silbidos en la presentación y la acabó con una ovación al ser sustituido.

El técnico aseguró que no está "preocupado" por la falta de fichajes. "Preocupar en absoluto. Incomodar lo justo, casi tampoco, porque lo que realmente nos debe de ocupar es que el día 31 de agosto la plantilla se parezca lo más posible a aquello que teníamos pensado al inicio de temporada. En ese sentido creo que vamos a formar un buen equipo pero es indudable que algunos jugadores llegarán en el tramo final, no me preocupa. El día 31 de agosto es cuando tendremos un indicador aproximado de lo que podemos ver de la plantilla".

"Queríamos ganar por la afición, pero lo haremos el próximo viernes", bromeó. En lo estrictamente deportivo manifestó irs e"satisfecho" aunque con la necesidad de mejorar a balón parado. "El rival no lo hizo mejor que nosotros, solo nos superaron en 15-20 minutos. Jugamos contra un equipo con marcaje individual, algo difícil porque no es lo normal pero lo resolvimos. Hicimos más ocasiones que el rival, pero nos faltó acierto. En juego concedimos pocas ocasiones y generamos bastantes. A balón parado tenemos que mejorar".

Preguntado por la falta de gol, el técnico aseguró que lo que le hubiera preocupado es que no se generaran ocasiones. "Hemos generado ocasiones, me preocuparía que no las hubiéramos creado y además algunas claras y desde el punto de vista colectivo. Somos capaces de generar ocasiones y meter goles, hoy no hemos acertado pero lo importante es crearlas". Por último, aclaró que el motivo de la no participación de Orellana no tuvo "nada que ver con una posible salida. Sabe la situación y no me consta que su salida sea inminente".

Los canteranos dejaron buena impresión. Lato reconoce que disfrutó como "un niño pequeño". "El trabajo de pretemporada ha sido muy bueno, estamos trabajando para mejorar y lo daremos todo para ganar a Las Palmas". Javi Jiménez, por su parte, vivió un sueño cumplido. "Ha sido un sueño cumplido, estoy muy contento con esta oportunidad. Me he sentido cómodo intento aprovechar las oportunidades que me da el míster, pero decide él. Para mí entrenar con estos pedazos de jugadores se aprende mucho y debo aprovecharlo".