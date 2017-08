Tablas del Mestalla en la última cita de pretemporada

Atlético Saguntino y Valencia CF Mestalla firmaron las tablas ayer por la tarde en el partido de presentación del conjunto romano ante su afición, último encuentro de la pretemporada para ambos equipos antes de que arranque la competición oficial el próximo fin de semana. Las sensaciones son alentadoras. Más quizá en el conjunto que dirige Guti, que vivió una fiesta ante su gente en el inicio de una temporada en la que el equipo buscará estar a la altura de los últimos doce meses de competición, un pasaje en el que aterrizó por primera vez en Segunda División B, conquistó la Copa Federación y afianzó su permanencia en la categoría de bronce alcanzando cotas históricas.

Tras una primera mitad muy disputada, con ocasiones para ambos equipos y en la que los porteros fueron protagonistas, el Mestalla se adelantó por mediación de Rafa Mir. El delantero, con diferencia el hombre con más incidencia en el juego de ataque de los de Lubo Penev, volvió a demostrar que se le ha quedado pequeña la categoría y perforó la portería de Adrían Lluna con un disparo desde la izquierda tras una jugada combinada. El murciano, con el de este sábado, se convierte en el máximo goleador del filial valencianista en solitario con cuatro tantos. El Saguntino no le perdió la cara al partido y en los últimos minutos pudo anotar, primero por mediación de Rulo y después con una jugada personal de Javi Boix, que definió sin fortuna. El marcador, no obstante, no se quedaría así y en el 88´ un remate inapelable de Óscar en el área tras centro de Julià desde la izquierda supuso el empate final. El Mestalla acaba la pretemporada con dos derrotas sufridas ante Lorca y UCAM Murcia, una victoria cosechada ante el Castellón de Tercera, un empate ante el Reus, de Segunda, y este empate ante el Saguntino. El próximo sábado se estrenará en Liga ante el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, mientras que los romanos harán lo propio ante el Ebro.