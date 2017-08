"Me consta que van a venir muy buenos fichajes"

Salvador González ´Voro´ vivió seguramente los meses más intensos de su vida cuando, en enero de 2017, se hizo cargo del primer equipo del Valencia CF. Ya lo había hecho otras veces, pero nunca como esta vez, en medio de un estado de auténtica excepción tras la dimisión del anterior entrenador, Cesare Prandelli, a la que siguió la del director deportivo, Suso García Pitarch. Y todo con el equipo metido de lleno en la pelea por eludir puestos de descenso. «Afortunadamente conseguimos salir de ahí, lo hicimos incluso antes de lo que podíamos pensar, pero la afición tiene que saber que fue una situación muy muy delicada que conseguimos dejar atrás», explica el ahora Team Manager del equipo, cargo que estrenó en esta pretemporada después de confirmarse que no seguiría en el banquillo.

Este nuevo servicio al club le valió el reconocimiento unánime de todo el valencianismo y también el de Editorial Prensa Ibérica. El diario Levante-EMV decidió distinguir a Voro González con la portada del mes de mayo, en el que concluyó su etapa al frente del equipo con la ,misión de haber salvado al equipo más que cumplida. «Gracias Voro» era el titular de esa portada del día de su despedida, acompañada de una imagen tomada la finalizar el partido ante el Villarreal en la que el protagonista aplaude a la grada de Mestalla. Hizo entrega de la distinción el director del diario Levante-EMV, Julio Monreal, en un acto en que Voro estuvo acompañado por el que fue su compañero Ferran Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, por Blas madrigal, presidente de la Agrupación de Peñas, y el alcalde de l´Alcúdia, Andreu Salom.



Una pesadilla

Voro explicó que una vez superados aquellos días «que han quedado como una pesadilla que no queremos repetir nunca más, estoy contento con mi nuevo cargo, estoy cerca del primer equipo y en realidad lógicamente desde otra perspectiva pero hago lo mismo que antes, intentar que las cosas funcionen bien dentro y fuera del terreno de juego». El de l´Alcúdia agradeció el detalle de esta distinción y explicó que «la gente me agradece lo que hicimos el año pasado pero una vez que el club decidió confiar en mí para esa misión hice lo que tenía que hacer, intentar normalizar las cosas para ganar esos partidos que no estábamos ganando, tuvimos suerte y las cosas salieron bien».

Ahora, confía, «hemos fichado un gran entrenador como Marcelino, no lo digo por decir sino porque desde el primer día los veo a él y a su equipo trabajar en la ciudad deportiva y estoy convencido de que estamos en el buen camino, este año va a haber mucha exigencia y también van a llegar fichajes, me consta que se está trabajando para traer muy buenos jugadores en esta recta final del mercado y además hay una serie de chavales de la cantera que son buenos y van a aportar mucho».



La cantera

Es este un punto que quiso recalcar también Ferran Giner, porque «es necesario que estén ahí esos futbolistas de la casa que al final son los que te sacan de situaciones difíciles como las que hemos vivido. Estoy coonvencido de que son buenos jugadores y están preparados, si en su día llegamos Voro y yo al primer equipo, ellos también pueden. Lo que hay que hacer es ponerlos. Este es un momento perfecto para dar el paso y creo que se va a hacer». Recordaba, como ejemplo, cuando la defensa del Valencia CF la formaban tres futbolistas de la casa que hablaban valenciano en el vestuario como Giner, Voro y Camarasa.

Voro González recibió como obsequio y recuerdo de este acto precisamente una portada de diario muy especial, en la que se puede apreciar un montaje de fotos históricas de toda su trayectoria desde sus inicios en el fútbol siendo niño y su paso por el Valencia CF, primero como jugador y después como entrenador, una sucesión de imágenes que culmina, como no podía ser de otra manera, con esa imagen del día de su despedida, aplaudiendo a los aficionados el pasado día 21 del mes de mayo en Mestalla en el que, eso espera también él, sea su último partido en el banquillo del Valencia CF.

El reconocimiento a la portada del mes que entrega el diario Levante-EMV viene a premiar a aquel protagonista o entidad que se ha distinguido por su aportación al bien de nuestra comunidad. Voro González es justo merecedor del galardón porsu decisiva contribución a la salvación del Valencia CF, que en el momento en que se hizo cargo del equipo en el mes de enero tenía mucho peligro de irse a segunda división muchos años después, lo que sin duda habría sido un golpe y una decepción para muchos miles de aficionados, para la ciudad y para la Comunitat Valenciana en general.