El Valencia CF mantiene su objetivo de presentar al central Jeison Murillo antes de que dé comienzo la competición a pesar de que el tiempo se le empieza a echar encima. No lo pudo hacer la pasada semana, como estaba previsto, pero el deseo es anunciar el fichaje a partir de este lunes aunque, en realidad, no se ha podido avanzar mucho en las últimas horas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los italianos se han negado a continuar las conversaciones durante el fin de semana, tuvieron partido en Lecce el sábado y parece ser que el domingo festivo. Según fuentes del propio club, el Valencia CF no da crédito a la amenaza de Luciano Spalletti, entrenador del Inter, de no permitir la salida del central colombiano esta semana para que viaje a València, palabras que pronunció después del partido ante el Betis, último de su pretemporada, y que se interpretan como una estrategia del técnico para que los dirigentes del club avancen en el fichaje del sustituto, de Murillo, mucho más después de la incertidumbre que le ha generado en las últimas horas la lesión de otro de sus defensas, el italiano Andrea Ranocchia.

Aunque para problema en el centro de la defensa, el que tiene el Valencia, que inicia este lunes los entrenamientos a solo cinco días del debut en la Liga ante la UD Las Palmas sin haber fichado centrales ni el mediocentro defensivo, eso hablando solo de lo estrictamente prioritario. A día de hoy, Vezo y Javi Jiménez son los sustitutos de Mangala y Santos, los dos centrales que se han marchado, y tal como ha venido proponiendo Marcelino en principio serán los titulares en esa primera cita de competición oficial.

La cosa no queda en la falta de fichajes porque el entrenador todavía puede ver como hasta cuatro defensas, Garay, Abdennour, el propio Vezo y Joao Cancelo, tienen serias opciones de salir todavía en esta quincena final, todo está en función del mercado, o sea las ofertas, y de las opciones de mejorar que haya en sus posiciones. [Así está la operación salida del Valencia CF]





El Spartak, al límite

En cuanto a Ezequiel Garay, se espera una decisión muy rápida porque el Spartak de Moscú necesita el fichaje con urgencia. La liga en Rusia lleva consumidas seis jornadas y este fin de semana el equipo de Massimo Carrera ha vuelto a perder, esta vez en uno de los derbis de la capital ante el CSKA por 2-1. Una derrota que le lleva al noveno puesto, ya con ocho puntos de desventaja con el líder cuando solo llevan seis partidos disputados.

El Valencia CF, mientras, empuja a Aymen Abdennour para que salga lo antes posible, en el acto de la presentación salió en las primeras posiciones con todos los chavales del filial y después en el partido con el Atalanta fue el central que menos minutos tuvo por parte de Marcelino, una situación que se viene repitiendo partido tras partido en las últimas semanas.