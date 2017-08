"Voy a intentar ser mejor portero cada día... nunca se sabe"

Señalado como el guardameta del futuro, tomó una decisión atrevida tras cumplir ciclo con el filial: salir al Alavés ante las escasas probabilidades de tener minutos en el primer equipo. Se fue traspasado pero el Valencia tiene el control de su futuro con una opción de recompra.

Va a cumplirse un mes de su traspaso. Se ha presentado, ya conoce el entorno y ha tenido sus primeros minutos. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Muy buenas, la verdad, estoy muy a gusto. Eso es lo primero y más importante. Mis nuevos compañeros me lo están poniendo muy fácil en mis primeros días en el Alavés. Puedo decir que estoy bien, estoy contento y trabajando.

El salto al Alavés es una decisión atrevida sabiendo que allí hay un portero de la talla de Pacheco. Intuyo que no le asusta la competencia.

No, no me asusta la competencia. Este es un paso muy importante para mí, ahora me siento un jugador de Primera. Yo sabía de antemano qué portero había aquí y eso, en lugar de frenarme, se ha convertido también en una de las razones a la hora de decidirme a venir. Pacheco es buen tío: buena persona y un portero del que poder aprender. La rivalidad entre él y yo tiene que ser sana y eso beneficia a la portería porque hace que el portero que esté jugando nunca se relaje. Vengo al Alavés para trabajar, a asumir mi rol y cuando me toque jugar intentar estar lo mejor posible. Mi objetivo es aprender y competir.

Cierto es que en Vitoria tiene más probabilidades de ser titular que en el Valencia.

Sí, está claro. En València se tenían que dar muchas casualidades para poder jugar. Aquí estoy con Pacheco, quién sabe... Estoy trabajando por si se diera la oportunidad poder estar lo mejor posible.

Ha mostrado su potencial con el filial y este es un paso que se antoja clave en su carrera como futbolista.

Lo hablé con las personas con las que tenía que hablar, me aconsejaron lo mejor posible y la decisión fue venir. Ahora me siento un jugador de Primera y lo que tengo que hacer es competir, seguir aprendiendo y trabajar. Esas son las tres palabras que me tengo que meter en la cabeza para seguir creciendo día a día.

Presentación, rueda de prensa... ¿Cuánto tarda uno en darse cuenta de que ya es futbolista de Primera?

La verdad es que todo es diferente con respecto a cómo había sido hasta ahora. Es Primera División y cambia todo un poco. En el Mestalla estas cosas no se viven de esta manera. Estuvo muy bien, para mí fueron días muy especiales y estuve acompañado siempre por mi familia. Las cosas cambian, estás en otro entorno y piensas que es para bien, por eso precisamente decides venir. Lo afronto con ilusión, trabajo y ganas de aprender, como te digo.

Me han dicho que le tocó pagar la novatada... Otra vez.

Yo no sé por qué pero todos los años me toca a mí hacer algo (ríe). ¡Todos los años! El año pasado ya estuve con el primer equipo haciendo la pretemporada, pagué la novatada y este ya no me tocaba hacer nada. Resulta que me libro allí, vengo aquí y me toca cantar€

Repasemos... En el primer equipo le raparon Enzo y Gayà, con la selección le tocó cantar y Saúl Ñíguez le hizo una fotografía durmiendo en un avión mientras volaban a Italia...

Sí, llevo una racha (ríe)€ Pero bueno, aquí como eliges la canción que quieres, yo canté la misma que canté en la Sub-21, ´El Perdón´ de Nicky Jam, que por lo menos me sé los primeros 20 segundos. Canté subido a una silla delante de todos mis compañeros.

El Alavés tenía en agenda el nombre de Sivera desde hacía tiempo...

Sé desde hace meses un pequeño interés sobre el Alavés pero no sabía que iban a apostar de esta manera hasta cuatro o cinco días antes de marcharme. Cada día que pasaba era un día de tensión para mí porque me hacía ilusión venir, dar un paso adelante. Creo que es un paso importante en mi carrera. A lo mejor Fede Marco, mi representante, sabía algo más pero yo no era de preguntarle mucho cómo iba la situación, yo estaba centrado en hacer la pretemporada en el Valencia de la mejor manera. Los días que tuvimos reuniones estuve algo nervioso porque yo quería dar un paso adelante y aunque no es fácil salir del Valencia, el equipo de tu tierra, este reto me hacía mucha ilusión.

Está claro que era el momento de dar un salto... pero, ¿cómo le explica su traspaso al Alavés a toda esa gente que lo ve como el portero del Valencia en un futuro a medio plazo?

He venido a un sitio donde han apostado por mí. Venir a Primera División era dar un paso muy grande, a lo mejor la gente podía pensar que igual lo más indicado hubiese sido ir a un equipo de Segunda pero el sueño de todo niño, la ilusión de cuando comienzas a jugar al fútbol, es llegar a Primera División y a mí me surgió esta posibilidad. No es fácil dar el paso pero decidimos venir aquí porque apostaron muy fuerte por mí. Ahora estoy pensando en el Alavés, como es normal. Pienso en trabajar cada día, estoy fuera de casa, en otro ambiente, y eso me va a hacer madurar más. El mensaje que le doy a la afición del Valencia es que voy a intentar hacerme mejor portero cada día porque nunca se sabe.

Está marcado como uno de los principales valores en el cambio de ciclo de la selección Sub-21. La apuesta es evidente, incluso llegó a ir convocado antes del Europeo a un par de amistosos de preparación...

La verdad es que afronto este nuevo ciclo de la Sub-21 con ilusión, con ganas de que me vuelvan a llamar. Sé que es otro paso muy importante para mí y en cuanto salga la convocatoria ojalá que esté mi nombre entre los elegidos. Tendré que trabajar y hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo han interpretado en la selección su decisión de salir al Alavés?

En la RFEF me dijeron desde el primer momento que estaban conmigo y que tomara la decisión con total libertad, estaban de acuerdo con que yo eligiese la mejor opción para mi futuro, independientemente de que me hubiese quedado o hubiera salido. Ellos también creen que el secreto del fútbol es trabajo, trabajo y trabajo, esté donde esté. Están de acuerdo con mi decisión de venir al Alavés.

¿Ha trabajado codo con codo con ellos, cómo ve la portería del Valencia con Jaume y Neto?

El tiempo que he estado trabajando con ellos esta pretemporada es suficiente para poder decir que veo dos muy buenos porteros. A Neto no lo había seguido mucho porque estaba a la sombra de Buffon pero en dos semanas a mí me demostró que ahí hay mucho portero. A Jaume lo conocemos todos, es un gato, es un trabajador nato y no va a hacer que se relaje Neto en ningún momento. Jaume es mucho más que el portero de la tierra, no sé si somos conscientes de que fue el mejor portero de la Liga en la primera vuelta de su primer año con el primer equipo, cuando tuvo minutos y confianza. Lo hizo por delante de porteros de un altísimo nivel como Claudio Bravo o Jan Oblak. Veo la portería del Valencia muy bien cubierta.

Como equipo lograron una temporada histórica con el Mestalla pese a no lograr el ascenso.

Vivimos un sueño que estuvo a punto de hacerse realidad, nos quedamos a las puertas. No hay palabras para definir el apoyo que tuvimos en los desplazamientos a Murcia y Albacete. Fue increíble. Fue una pena muy grande no ascender porque hacer historia con el Mestalla hubiera sido increíble para todos, nos hubiéramos quedado la mayoría intentando seguir el camino que habíamos comenzado en el club de nuestra tierra.



Nacho Gil, Nacho Vidal, Nando y Javi Jiménez. ¿Los ve preparados para tener sitio en el primer equipo?

Si siguen trabajando con el primer equipo creo que pueden hacerlo muy bien, les deseo lo mejor. Yo sé cómo son y lo que pueden aportar. Espero que no se arruguen y hagan lo que saben hacer porque lo hacen muy bien. Pueden hacer cosas interesantes con el primer equipo.