Contacto del Valencia por Vietto

El Valencia CF está muy atento a la situación de Luciano Vietto. En los últimos días los responsables de la parcela deportiva han contactado con los representantes del delantero argentino para transmitirle que existe un interés en contratarlo y pedirle que espere a la oferta del conjunto de Mestalla en los últimos días del mercado de fichajes. La situación es la siguiente. El futbolista tiene total confianza por parte de Marcelino García Toral, que ya coincidió con él en el Villarreal en la temporada de su llegada a España procedente de Racing de Avellaneda. Tanto es así que SUPER ya informaba a principios de junio de que era uno de los primeros objetivos que se había marcado el asturiano para reforzar la plantilla en el mercado. Tras su cesión al Sevilla, donde no ha cuajado, Vietto ha regresado a la disciplina del Atlético de Madrid, donde sus opciones de ser protagonista son bastante remotas y está en la puerta de salida. Los rojiblancos lo quieren vender pero a día de hoy, 15 de agosto, no han recibido ninguna oferta que satisfaga sus exigencias económicas por un jugador por el que pagaron en su momento 20 millones de euros al Villarreal y quieren hacer caja.

Si llega la última semana de mercado y el argentino todavía no tiene equipo el Valencia irá a por él. Y esa es la consigna que el club de Mestalla ha querido trasladarle a sus agentes. Que sepan en todo momento que esa posibilidad va a estar ahí. ¿Por qué la última semana y no ahora? Los responsables de la parcela deportiva, de forma paralela a las incorporaciones de Murillo o Kondogbia, están trabajando con el objetivo de dar salida algún futbolista del frente de ataque para ingresar dinero y hacer sitio en la plantilla. En ese escenario hay dos nombres propios que están marcados en rojo: se trata de Luís Nani y Fabián Orellana. Los dos están en el mercado, como Abdennour y Garay. Por el atacante portugués ya hubo un interés de un equipo de la Premier League, si bien no llegó a concretarse, y ambos tienen mercado en ligas exóticas, por lo que en el club confían en ingresar una buena suma si finalmente acaban cristalizando sus salidas. Tan pronto como sus situaciones puedan desbloquearse el Valencia pasará al ataque para concretar la llegada de jugadores de banda y delanteros. Vietto está marcado en el radar.



El Villarreal cierra a Bacca

Por Luciano Vietto hay una gran competencia en el mercado y en el club de Mestalla lo saben. El Valencia, debido a la necesidad de dejar salir antes de poder pasar a la acción, parte en esta carrera con cierta desventaja con respecto a clubes como la Lazio o la Sampdoria de Italia –ofrecen 16 millones–, el Mónaco o equipos de Turquía. Clubes que están pujando muy fuerte, por lo que a lo largo de los próximos días la situación del futbolista podría cambiar si el Valencia no da un paso. El Atleti quiere venderlo y no cederlo, si bien eso podría cambiar si se incluye una opción de compra en la negociación. Hasta la fecha los colchoneros no rebajan sus pretensiones y eso ha provocado que el Villarreal, que lo tenía en su agenda para cubrir la salida de Soldado, que se ha marchado a Turquía, valorara otras opciones: este lunes cerraba el fichaje de Bacca, que llegará cedido y con una opción de compra cifrada en 18 millones de euros.



Evidente: hace falta pegada

Del mismo modo que la composición actual de la plantilla demanda centrales o un pivote, en los dos últimos partidos el equipo ha exhibido con rotundidad que carece de pegada y en el Valencia trabajan para poder incorporar también un delantero. Marcelino cuenta con Rodrigo, con Simone Zaza y con Santi Mina salvo que en los próximos días a alguno de los tres se les comunique que no tienen sitio en la plantilla. La opción Vietto depende de que se produzca alguna salida en el frente de ataque.

