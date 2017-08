Marcelino prepara su debut sin Garay

El Valencia confirmó este lunes que siguen las negociaciones con el Spartak de Moscú por Ezequiel Garay pero, de momento, el club no considera suficientes las cantidades que ofrecen los rusos para llevarse al central. El Valencia está convencido de que puede apretar las tuercas u poco más antes de desprenderse de uno de sus futbolistas importantes e ingresar una cantidad superior a los 20 millones de euros, tal como está evolucionando el mercado en los últimos días. Tal como viene informando SUPER, el Spartak está cerca del objetivo que se ha planteado el Valencia CF para traspasar a Garay, pero necesitará un esfuerzo más si quiere cerrar cuanto antes la operación. De momento, el argentino ha comenzado la semana entrenando con normalidad a las órdenes de Marcelino García Toral, a la espera de noticias por parte del club y de su agente Jorge Mendes.

Marcelino prepara el debut en Liga del próximo viernes contra Las Palmas sin Garay y, por desgracia, también sin Jeison Murillo como era su voluntad inicial. El cuerpo técnico esperaba la llegada del colombiano para el partido de presentación, pero la hoja de ruta no ha sido la esperada. Como ha repetido más de una vez Marcelino, para que se cierre una operación tienen que estar de acuerdo las tres partes y eso aún no se ha producido. Murillo no llega a tiempo y a Garay, de momento, no se le espera hasta que se resuelva su futuro. El técnico, de hecho, comenzó la semana juntando a los dos centrales que están llamados a asumir la responsabilidad del centro de la defensa: Rúben Vezo y Javi Jiménez.

El portugués y el canterano han sido titulares en las tres últimas pruebas serias de Marcelino contra el Bournemouth, el Werder Bremen y el Atalanta. Se trata de una pareja de emergencia que no va a tener continuidad durante la temporada, pero que ha sido preparada durante el verano para competir en la primera jornada con todas las garantías. Vezo ha ido de menos a más en pretemporada -marcó el único gol del Valencia en la presentación- y parece haberse ganado la confianza de Marcelino como cuarto central. Javi, por su parte, ha sido una de las sensaciones de la pretemporada. Está dando sensación de seguridad a pesar de su juventud y se le ve preparado para aprovechar sus oportunidades. Este verano lo ha hecho. ¿Se quedará en el primer equipo? El de Aldaia apura sus opciones de formar parte de la primera plantilla, aunque Marcelino todavía no puede garantizar su continuidad. Preguntado por ello, aseguró que no podrá contestar hasta el 31 de agosto y que le gustaría que, aunque con ficha de filial, estuviera en dinámica de primer equipo. Habrá que esperar. De momento, Jota se siente preparado para debutar en Liga y quitarse la espina de aquel acccidentado debut en Copa del Rey contra el Celta de Vigo.



La bronca a Abdennour

El que no tiene opciones de salir de inicio es Aymen Abdennour. Marcelino le hizo la cruz en el amistoso contra el New York Cosmos. Allí el tunecino cometió un error de bulto que fue recriminado duramente por el entrenador en el vestuario en un tono que llamó la atención de los jugadores. Desde aquel día no ha vuelto a ser titular.

Porque Garay no ha aparecido en toda la pretemporada. Solo ha jugados dos medias partes contra el Laussane y el Sporting de Lisboa el 11 y el 13 de julio respectivamente. Es decir, se ha perdido todo un mes de amistosos. Primero alegó una sobrecarga muscular que le liberó de la gira norteamericana y que se alargó misteriosamente en los partidos de Inglaterra y Alemania. La sorpresa llegó el pasado jueves, el mismo día que Jorge Mendes visitó València para cerrar su salida al Spartak, cuando volvió a alegar molestias musculares. Esta vez, en la otra pierna. No entrenó el sábado, libró el domingo como el resto del equipo y ayer se incorporó al grupo a cinco días del debut contra Las Palmas y con su futuro en el aire.