Viera es clave

La UD Las Palmas se presentará este viernes en Mestalla con Jonathan Viera como principal figura (Sigue aquí el partido en directo). A sus 27 años, el exvalencianista ha alcanzado un punto de madurez que define el momento más brillante de su carrera y que lo marca como el principal peligro de los canarios. La apuesta en torno a él es total. A todos los niveles. Tras la salida de Roque Mesa, otro de los futbolistas referenciales de la plantilla, el club ha puesto toda la carne en el asador par retener a Viera en un verano en el que ha tenido ofertas encima de la mesa para salir. Es el tótem. Hablar del ´21´ es hablar de una pieza clave e insustituible: la bandera del conjunto que Manolo Márquez ha heredado de manos de Quique Setién. Tanto es así que su futuro ha protagonizado en las últimas semanas el culebrón del verano en la isla. Clubes de la Premier como el Swansea y el Leicester han llamado ofreciéndole doce millones de euros al jugador repartidos en cuatro temporadas y ha recibido también sondeos desde China o el fútbol árabe, una tentación a la que ha decidido renunciar anteponiendo el crecimiento del proyecto de Las Palmas y la incomparable realidad de seguir desenvolviéndose en la isla, dentro de su zona de confort.

Hace unas semanas Viera expuso su descontento. «No se me valora», dijo. Temblaron los cimientos del club. Miguel Ángel Ramírez, presidente, saldría públicamente al día siguiente a decir que no habría problema. El club ha puesto a su disposición todo el cariño que necesita Viera y en los últimos días se han reactivado las negociaciones. «Jamás podremos pagarle lo que vale pero trataremos de convencerlo desde otras aristas», ha expresado en las últimas horas el presidente. Nadie duda en la isla que el capitán va a renovar su contrato. «Me quedan cuatro o cinco años a gran nivel y, si se lo puedo dar al club que me ha visto crecer, mucho mejor. El presidente dijo que no ve a una Unión Deportiva sin Jonathan Viera. Hablaremos esta semana y todo se va a arreglar. Tenemos que estar tranquilos, estamos condenados a entendernos. Siempre he jugado en Las Palmas perdiendo dinero, pero esa no era la cuestión, sino otras: si no soy feliz, no soy el mismo jugador. Ya no tengo veinte años, he madurado», decía antes de disputar el Trofeo Carranza la semana pasada.

Su renovación, si no pasa nada, se anunciará en cuestión de días o de horas. Un nuevo impulso para el mediapunta, reafirmado después de cuajar una gran temporada e incrustado como elemento fundamental en el centro del proyecto. Nada queda aquel futbolista de detalles técnicos que llegó al Valencia hace algunas temporadas de la mano de Braulio Vázquez. Viera ha crecido, ha ganado en continuidad en el juego y en disciplina. Su incidencia en el juego se ha multiplicado. Ahora es el punto en torno al que se anudan las probabilidades de éxito de su equipo y celebra la incorporación de jugadores como Vitolo o Calleri. En Mestalla será titular el viernes en un once que toma como base el la final del Carranza ante el Málaga, con Leandro Chichizola bajo palos, David Simón, Ximo, Bigas y Dani Castellano en defensa, Fabio, Lemos, Viera, Vitolo, Tana en el centro del campo y Kevin Prince Boateng, que se decantó por la UD en lugar de venir al Valencia, como referencia del ataque.