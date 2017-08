Cancelo por Kondogiba, la operación que sí convence al Inter de Milan

En el Valencia CF aumenta el optimismo para cerrar en los próximos días las llegadas de Jeison Murillo –por el que está todo acordado a falta de que el Inter dé con un recambio– y Geoffrey Kondogbia. Desde mediados de julio el club de Mestalla negocia por el medio francés con el Inter de Milán con diferentes fórmulas encima de la mesa, entre ellas, como desveló SUPER, un trueque en el que João Cancelo entra en escena. Las conversaciones entre ambas entidades han pasado por momentos difíciles y de bloqueo. Incluso, el técnico interista, Luciano Spalletti, criticó duramente en público la fuerza que Kondogbia está haciendo para venir al Valencia después de que el viernes el jugador se borrara de un entrenamiento. En las últimas horas, sin embargo, mientras el Inter de Milán ha decidido multar con más de 200.000 euros al jugador por su indisciplina, los clubes han limado diferencias mediante la vía de ese cambio Cancelo por Kondogbia.

En la jornada de ayer los dirigentes del Valencia intensificaron los contactos con sus homólogos del Inter. Como apuntaba este diario en su edición de papel, la llave que puede desbloquear el fichaje del mediocentro deseado por Marcelino sería la cesión del lateral portugués al conjunto neroazzurro. Kondogbia llegaría al Valencia bajo la misma forma. Según fuentes de la operación, tanto Cancelo como el medio galo de 24 años intercambiarán las camisetas de Valencia e Inter cedidos con una opción de compra que no sería obligatoria. SUPER informaba el martes de la existencia «por fin» de «avances» para el fichaje de Kondogbia. En cuanto a Murillo, se trata de una negociación paralela y, en breve, se espera la oficialidad.

En el mismo sentido, ´Sky Sport´ Italia añadía ayer que los clubes estarían de acuerdo en la fórmula de intercambiar las cesiones de Cancelo y Kondogbia, aunque quedan por acordarse las cantidades por las que Valencia e Inter tendrían la opción de comprar definitivamente a los futbolistas y los salarios que uno y otro percibirán. Semanas atrás una y otra entidad –con la posibilidad del trueque ya vigente– se encargaron de revalorizar a sus jugadores trasladando estratégicamente a los medios el mensaje de que no pensaban desprenderse de ellos si no contaban con ofertas que se aproximaran a los 30 millones.

El intercambio de las cesiones de Cancelo y Kondogbia ha cobrado más fuerza aún después de que desde el club italiano se hayan dirigido a Cancelo para transmitirle en primera persona el interés y, especialmente, la voluntad que tiene Luciano Spalletti de hacerle jugar como lateral derecho. Eso es, justamente, lo que quiere el portugués con tal de no perder opciones de ser convocado con la selección lusa para el Mundial del próximo verano en Rusia. Eso sí, para que la operación Cancelo-Kondogbia acabe llegando a buen puerto restan detalles significativos por pulirse. João concluye contrato en 2021 y, no por extensión, pero sí por tener uno de los salarios más bajos, es muy probable que el VCF retoque su contrato antes de cederlo. El Valencia, además, se resiste a colocar una opción de compra por él inferior a los 30 millones. Por otro lado, desde Italia se apunta que el Inter podría ampliar un año más –precisamente hasta junio de 2021– el vínculo con Kondogbia para que al finalizar el préstamo no le quedasen sólo dos años.

Geoffrey Kondogbia quiere jugar en el Valencia. Prueba de ello es como se ha plantado en rebeldía y no acudió al entrenamiento del viernes como medida de presión. Ayer martes el francés sí fue ya a las instalaciones de Appiano Gentile, pero no se entrenó con el resto de compañeros. Geoffrey mantuvo una cita con Piero Ausilio, director deportivo del Inter, y se marchó. Un cuarto de hora después volvió para ejercitarse en solitario como medida de castigo. El jugador sigue caliente, ya que en el castigo se incluye una sanción económica máxima que asciende a más de 200.000 euros, en concreto, algo más del 3% del salario en bruto que percibe.

Por último, el Valencia confía en que Spalletti libere cuanto antes a Murillo para oficializar un fichaje que el club da por cerrado.