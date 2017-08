Rafa Mir bajó al Valencia Mestalla por no haber renovado

La situación de Rafa Mir en el Valencia CF se ha convertido en una de las patatas calientes con las que tiene que lidiar el club de Mestalla. El delantero de Javalí Nuevo sigue sin renovar su contrato con la entidad blanquinegra, que finaliza el 30 de junio de 2018, lo que supone que a partir del próximo mes de enero podrá negociar con cualquier club para fichar como agente libre, algo que dejaría al Valencia sin posibilidad de obtener beneficio alguno por un activo importante de su cantera. Los escenarios son múltiples y todos se tienen en consideración, ya que el futbolista murciano tiene decidido no prolongar su vinculación si las condiciones de la oferta que le trasladó el club no cambian. La oferta valencianista al delantero es más baja que la realizada a sus compañeros del Valencia Mestalla Nacho Vidal, Nacho Gil o Andrés Pascual ´Sito´. Siente que la apuesta realizada en él está por debajo de los demás y la rechazado la oferta.

El verano empezaba bien para Mir que, al margen de su renovación, arrancaba la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Marcelino García Toral. En su primer partido ante el Laussanne Sport suizo marcó un gran gol por la escuadra y parecía que este podía ser su año. Pero su situación contractual es muy delicada y, días después, el club le comunicó por mediación del entrenador asturiano que tenía que bajar al filial blanquinegro si no se decidía por renovar.

Mir bajó al equipo de Luboslav Penev para seguir con su preparación y en el primer choque contra el Castellón logró un reivindicativo hat -trick. Con el Mestalla ha seguido jugando los siguientes partidos, y es que uno de los escenarios más probables es el de seguir un año más en el Antonio Puchades, dónde lleva ya dos temporadas y puede sumar la tercera. La situación es de bloqueo porque ni renueva ni el Valencia le abre la puerta para salir. Varios equipos están interesados por hacerse con sus servicios y uno más fuertes es el del Real Madrid, que quiere incorporarlo para jugar en el Real Madrid Castilla de Santiago Solari. Precisamente el conjunto merengue ya ´pescó´ en tierras valencianas a principios de mercado, cuando fichó al también murciano Arturo Molina del Atlético Levante, filial levantinista.

El club de Mestalla, por su parte, no tiene a día de hoy la intención de dejarlo marchar con destino Madrid y preferiría tenerlo en el filial toda la temporada sin renovar a dejarlo salir del club sin tener ninguna oferta en firme que sea del agrado de la entidad. Está claro que no es la situación que más gusta al club, pero sí es la más factible.

Rafa Mir ha sido el máximo goleador de la pretemporada con cinco goles marcados, uno para el primer equipo y cuatro para el filial. Su rendimiento en verano ha sido muy alto y pese a no llegar a un entendimiento en lo referente a su continuidad, se prepara para un año en el que puede ser muy importante para Penev. De hecho, fue capitán en su primer partido desde que bajó de la primera plantilla y ha jugado tanto en banda derecha como en la punta de ataque. A parte del triplete contra el CD Castellón, Rafa anotó en la presentación del Atlético Saguntino su quinto gol y apunta a titular en el estreno liguero del equipo de este domingo contra el Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza recién ascendido a la categoría. Lo más normal sería que el búlgaro le alinease pegado a la banda derecha con Jordi Sánchez actuando en punta de ataque, una fórmula repetida en diversas ocasiones con Curro Torres en el banquillo blanquinegro.

No obstante, a falta de 15 días para cerrarse la ventana de fichajes, Rafa Mir podría desde seguir en el club hasta salir por diversas fórmulas, ya sea mediante una oferta satisfactoria para el club o consiguiendo la carta de libertad, una alternativa que se antoja complicada por la negativa del club. A él le gustaría salir si no se llega a ningún entendimiento pero no tiene la sartén por el mango para abandonar la entidad este verano. Cree que la apuesta realizada por él es inferior a la que se merece y sus horas como valencianista podrían estar contadas... o no.