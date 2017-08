El Guaje vuelve a ser líder y salvador del New York City

David Villa volvió a ser el líder goleador del New York City, que remontó un marcador adverso para vencer por 2-1 al Revolution de Nueva Inglaterra en partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS). Después de 75 minutos de dominio del Revolution, visitante en el Yankee Stadium, y ventaja de 0-1 en el marcador tras el gol conseguido por el delantero canadiense Teal Bunbury a los 57 de la segunda parte, la figura de Villa se hizo presente y todo cambió a favor del equipo local.

Ante 22.415 espectadores que acudieron a las gradas del campo de los Yanquis de Nueva York, convertido en la casa del New York City, Villa hizo valer su gran momento de forma y a los 77 conseguía el gol del empate (1-1), el 19 que marca en lo que va de temporada.

Villa aprovechó un rechace de la defensa del Revolutión dentro del área y remató a placer sin que el arquero Cody Cropper pudiese hacer algo por evitar el gol, el decimonoveno en la cuenta individual del 'Guaje', que consolida el liderato en la clasificación de la Bota de Oro.

El gol le dio nueva vida al equipo neoyorquino, que se hizo dueño del balón y también generó varias oportunidades claras de conseguir el triunfo, que al final llegaría en otra jugada muy similar a la del primero, por fallo de la defensa del Revolution. Esta vez el que se aprovechó fue la joven promesa del New York City Jonathan Lewis, de 20 años, que en el tiempo de descuento (90+4) conseguía el 2-1 con un disparó potente, también desde dentro del área, después de que la defensa del Revolution no supiera despejar un centro que falló el defensa Ben Sweat, que se convirtió en un pase perfecto a su compañero.

Por segundo partido consecutivo, Villa y Lewis fueron los protagonistas de los goles de la victoria del New York City, después de que el sábado 12 de agosto también consiguieran los dos tantos con los que su equipo ganó de visitante por 0-2 al Galaxy de Los Angeles.





A pesar del triunfo, el New York City no pudo reducir la desventaja que tiene de 4 puntos frente al Toronto FC, líder de la Conferencia Este, que también ganó de visitante por 1-3 ante el Fire de Chicago, que se aleja de esa lucha. El Toronto FC se puso con 50 puntos (14-8-2), mientras que el New York City llegó a los 46 puntos (14-4-7), y el Fire sigue tercero con 41 puntos (12-5-4).

En otros resultados de la jornada, el Montreal Impact, con el delantero argentino Ignacio Piatti como líder goleador, logró dos triunfos en los partidos que disputó, el miércoles por 3-0 frente al Fire y el sábado, 3-1, ante el Real Salt Lake. En ambos partidos Piatti consiguió sendos dobletes que lo dejaron con 14 goles y a su equipo, clasificado ya en el sexto puesto, y entrar en la lista de los que pueden disputar los playoffs en la Conferencia Este.

Portland se impuso 2-0 a los Red Bulls de Nueva York, Sporting Kansas City venció 2-0 al FC Dallas, que sigue en plena crisis de juego y goles, y recuperó el liderato en la Conferencia Oeste con 40 puntos (10-10-5).

Los Whitecaps de Vancouver dejaron de nuevo en evidencia la pobre defensa del Dynamo de Houston a los que ganaron por 2-1, y el D.C.United se impuso de visitante 0-1 a los Rapids de Colorado en el duelo de equipos perdedores. El Orlando City no pudo pasar del empate a 1-1 ante el Crew de Columbus y los Earthquakes de San Jose del 2-2 frente al Union de Filadelfia.