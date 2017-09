La presentación de Kondogbia, en seis frases

Kondogbia ya es nuevo jugador del Valencia y ha llegado con ganas y ambición, no en vano, en su presentación como nuevo jugador blanquinegro, ha asegurado que está en condiciones de debutar ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo en la segunda jornada de LaLiga. Esta es la rueda de prensa de kondogbia:

¿Cómo te encuentras, estás listo para el Bernabéu?

"Estoy preparado, he entrenado y físicamente estoy a disposición del entrenador"

¿Su objetivo era jugar en el Valencia, lo tuvo siempre claro?

Sí, he tenido varias conversaciones con Marcelino, y ha habido sintonía y espero estar en el Valencia los máximos años posibles.

¿Qué te ha hecho decantarte y apuesta tan fuerte?

Las conversaciones con Marcelino han marcado la diferencia, he buscado nuevos retos y las conversaciones con Marcelino han sido definitivas".

¿Dónde estás más cómodo, jugador defensivo o con otro futbolista al lado?

Puedo hacer las dos funciones, pero el equipo es el que hace diferencia... el colectivo que cree que puede hacer las dos funciones, con un jugador por detrás, pero jugará donde sea... con otro jugador, haciendo doble función".

Has jugado en la liga española, en Francia, en Italia, ¿en cuál has desplegado tu mejor fútbol?

"Tengo grandes recuerdos de paso por LaLiga, pero es el club y lo que Marcelino me ha transmitido lo que ha marcado la diferencia".

¿Qué te dijo Marcelino y qué aspiraciones te marcas en el Valencia?

"Tengo grandes objetivos individuales y colectivos... ya lo vimos en primer partido, sé que el entrenador y el club son exigentes, hay grandes jugadores y soy optimista, se va a hacer buena temporada".





El director general del Valencia, Mateu Alemany, está contento por el fichaje de Kondogbia y ha agradecido el empeño del jugador por jugar de blanquinegro.

Estas son las palabras de Alemany en la rueda de prensa de presentación oficial de Kondogbia como futbolista del Valencia CF:

"Estamos satisfechos porque seguimos los pasos que teníamos programados de conseguir jugadores importantes. Es un futbolista contratastado y conocido. Ha sido un fichaje muy complicado, hace meses que estamos tras él y me gustaría agradecerle al jugador que él ha querdio jugar aquí y eso ha sido fundamental, podía jugar donde hubiera querido. Con voluntad paciencia y determinación el acuerdo ha sido posible. Llega cedido un año, pero su intención es estar muchos años más. Es un jugador que va a dar salto de calidad al centro del campo".