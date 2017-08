Lucas Pérez, objetivo del Valencia para la delantera

Problemas inesperados y hasta incomprensibles han retrasado el fichaje de Guedes por el Valencia, según asegura el propio club de Mestalla, al tiempo que se trabaja para cerrar la llegada del brasileño Andreas Pereira. Esa es la pelea en la que está metido el Valencia en estos momentos. La posibilidad de fichar un delantero, está sobre la mesa, pero en la mesa del fondo, tal y como ha dicho reiteradamente Marcelino en rueda de prensa cuando se la he preguntado en sus últimas comparecencias.

Por partes: el portugués Guedes es la operación que el Valencia CF tiene más encarrilada hasta el punto que desde el conjunto valencianista se aseguraba ayer martes, no sin cierta estupefacción, que el futbolista hasta tenía los billetes de avión comprados para volar de París a la ciudad de València y pasar la pertinente revisión médica previa a la firma del contrato. En cualquier caso, y pese a que el PSG se ha puesto como se puso en su momento el Inter de Milan que retrasó la llegada de Murillo a València más de una semana, nadie duda de que la cesión de Guedes al club de Mestalla terminará cerrándose hasta el punto que no se descarta su llegada hoy mismo a la ciudad. Unay Emery podría estar detrás de este imprevisto final, ya que el entrenador vasco todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre la plantilla. En cualquier caso, entre el Valencia y Emery hay una excelente relación y no parece que esto vaya a ser un problema. Además, muy mal se le tiene que dar al PSG para no tener que verse obligado a sacar jugadores de aquí a final de mercado y Guedes es el favorito ya que la competencia en el equipo parisino es tal, que si se quedara, apenas dispondría de oportunidades. En este sentido, cuando el PSG remate las operaciones de fichaje en las que se encuentra inmerso, el joven y prometedor Kylian Mbappé, el delantero chileno Alexis Sánchez del Arsenal -antes en el FC Barcelona y el Udinese- y al pivote Fabinho del Mónaco, Emery descartará a Gonçalo Guedes.