El Real Madrid ofrece 2'5 millones al Valencia por fichar a Rafa Mir

El Real Madrid está dispuesto a llegar a 2'5 millones de euros por Rafa Mir. El club blanco apura las últimas horas de mercado para intentar llevarse al joven delantero valencianista de 20 años antes de que finalice el plazo. El Real Madrid Castilla quiere acometer el fichaje del murciano para cerrar su plantilla y lo va a intentar hasta el final.

El jugador acaba contrato el próximo 30 de junio de 2018 y en enero sería libre para negociar con cualquier equipo sin beneficio alguno para el Valencia. El club se plantea ahora si facilitar su salida ahora a cambio de una cantidad económica en torno a dos millones. La cláusula de rescisión es de 8 'kilos'.

Futbolista y club no han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato durante las negociaciones de los últimos meses. El jugador ya ha comunicado que no va a renovar. Rafa comenzó la pretemporada con el primer equipo, pero Marcelino García Toral le relegó al filial en una decisión de club al no alcanzar un acuerdo para la renovación.

El jugador siempre ha querido triunfar en el primer equipo del Valencia desde que ingresó en la escuela en cadetes. Este verano ha arrancado de manera espectacular: seis goles en pretemporada -cinco con el Mestalla y uno con el primer equipo- y tres tantos en las dos primeras jornadas a las órdenes de un Lubo Penev al que ha enamorado. El Valencia tiene que tomar una decisión y las horas se acaban.