Raje espectacular de Penev tras la primera derrota del Mestalla

"El resultado es lógico por lo que hemos hecho nosotros. Aquí viene el segundo equipo del Valencia CF y tiene que tener otro comportamiento, esto no lo acepto". Es una de las muchas frases que dejaba el técnico del filial Luboslav Penev al finalizar un partido decepcionante, al que el equipo llegaba como líder invicto y salió derrotado frente a un rival que todavía no había puntuado ni marcado un solo gol, con una imagen pésima y prácticamente sin haber inquietado la portería rival más que en una acción en la primera mitad que erró Rafa Mir.

El Valencia Mestalla sufría su primera derrota de la temporada por la mínima ante el Peña Deportiva de Ibiza, un equipo que en las dos primeras jornadas no había puntuado ni marcado un solo gol. El búlgaro transformó su enfado en contínuos tirones de orejas a sus jugadores, que según su manera de verlo no pusieron la intensidad necesaria para pelear el partido.

"Hay gente que no quiere, o no sabe o no le da la gana defender, pero hoy en día atacan todos y defienden todos. Tampoco hemos tenido verticalidad ni intensidad, no nos puede volver a pasar en otros partidos que el rival con una ocasión nos gane el partido porque no hemos marcado nosotros, porque no hemos sido peligrosos. Habíamos marcado seis goles en las dos primeras jornadas y hoy apenas hemos tirado a portería", declaraba el técnico al finalizar el choque.