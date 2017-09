"¿Champions? Vamos a por el Atlético primero"

El centrocampista firmó el debut casi soñado ante el Real Madrid, faltó la victoria. La ambición que le trasladó Marcelino fue clave en su llegada al Valencia, donde espera volver a dar lo mejor de sí mismo. Los elogios se han disparado, pero tiene claro que mantenerse y ser siempre competitivo es lo más difícil. La base es ilusionante, pero mejor pensar partido a partido.

¿Entrado el mes de agosto, mientras todavía continuaba en el Inter, Geoffrey Kondogbia preparaba ya en su cabeza el primer partido con el Valencia, Real Madrid-Valencia?

Sí, es verdad que desde hacía bastante tiempo había elegido y pensaba en una salida. En el comienzo de la pretemporada, con el Inter pensé en salir. Por eso empecé a hablar con el Valencia CF.

En las últimas semanas aguantó una presión fuerte y vivió días tensos en Appiano Gentile, donde está la ciudad deportiva del Inter.

Para mí fue un mes difícil porque tenía ganas de descubrir nuevas cosas y afrontar un reto con el Valencia. Y ese no era el deseo de mi club. Sin embargo, a día de hoy, debo dar las gracias al Inter porque, finalmente, me escucharon. Por supuesto, doy las gracias al entrenador Spalletti. Aparte de un míster preparado, Luciano es una persona dialogante, que sabe escuchar. De verdad, le estoy agradecido por facilitar mi llegada aquí y porque entre los dos ha habido mucho respeto.

Ahora le da las gracias, pero intentó retenerlo a toda costa: comiendo con usted, entrenando a su lado...

Me parece normal. No deja de ser el entrenador del Inter de Milán con unos objetivos muy importantes y, por supuesto, pretende disponer de una buena plantilla para conseguir las metas marcadas. El tenía sus objetivos y yo tenía los míos. Y fue por eso. No le guardo rencor, me ha dicho la verdad sobre su intención de contar entre 15 y 20 jugadores de calidad, y quería que yo formara parte de ese grupo. Así de simple, es algo comprensible. Yo comprendo las razones de todo el mundo.

¿Puede decir que lo del Bernabéu fue un debut soñado y perfecto?

Perfecto no podemos decir que fue, ya que siempre se puede mejorar. Tampoco podemos negar que fue un buen estreno. Es la verdad. Las cosas han salido bien, hubo situaciones buenas, otras menos buenas. Ahora como equipo tenemos que volver a ver las acciones que hicimos peor para mejorarlas y, sobre todo, para preparar con mucho detalle el próximo partido.

Ahora tiene un problema, ¿no cree? Desde el principio las expectativas han subido muy arriba.

(Sonrisas) Es lo más duro en el fútbol, mantenerse, repetir las buenas prestaciones y estar en el mejor de tus nivel el mayor tiempo posible. Esa es la voluntad de todo futbolista, la búsqueda que debe hacer todo profesional. Yo voy a intentar ser competitivo siempre.

Los seguidores del Valencia esperan mucho de Kondogbia... son muchos años sin un mediocentro defensivo a la altura.

No pienso tanto en el plano individual. Siempre lo digo: yo los necesito más a ellos, a la afición, que ellos a Kondogbia. En este momento el Valencia los necesita, yo, como futbolista, los necesito. Si ellos pueden hacer algo por nosotros, por el equipo, es apoyarnos siempre, sea en los buenos o en los malos momentos... y como ha hecho siempre la afición del Valencia.

Un gol en su reestreno en la Liga, ¿recuerda otros goles importantes a lo largo de su carrera?

¡Todos! Todos son importantes porque no he marcado demasiados goles (ríe). Para mí, los goles no son lo primero, pero a todo el mundo le vienen bien, y a mí también. Dan un plus de confianza. Y, además, siempre hay que intentar mantener y seguir con las cosas que un día has podido hacer bien para progresar, crecer y ser mejor.

En francés la palabra but significa gol y es sinónimo de objetivo o meta. Dejando a un lado el deporte, ¿cuáles son los buts de Kondogbia en la vida, en lo personal?

En la vida uno trata de ser una buena persona, un tipo abierto a las cosas y respetuoso con los demás... Ser una persona sencilla, ocuparme de mi familia porque tengo a mi mujer y mis dos hijos... Creo que son las obligaciones de todo hombre sobre la tierra, no descuidar y preocuparse de su familia y dar a los hijos una educación apropiada.

Objetivos o sueños, supongo que en la vida de un deportista por vocación lo personal se entrelaza con lo profesional. Estoy seguro de que la Copa del Mundo 2018 para Kondogbia será ardiente deseo.

Sí, no puedo negar que es una meta que tengo fijada, pero a día de hoy lo más importante es poner la mirada en el próximo partido. Nuestro objetivo está en jugar en casa contra el Atlético. Es en lo que hay que pensar. Si te concentras en lo inmediato, en el partido que viene, al final, va a ser la manera de tener éxito con objetivos a largo plazo. Así es como hay que pensar.

Marcelino explicó que quiere de usted un jugador de «ida y vuelta».

Es una función que todos los entrenadores que he tenido me la han pedido porque tengo las cualidades para hacerla. Ahora es necesario dedicarse y trabajar para que esas facultades las muestre en cada partido. Todos los técnicos me han visto siempre con ese perfil de box to box.

Regresemos al verano. Grandes clubes se interesaron en usted, ¿por qué eligió el Valencia CF?

Me ha convencido una cosa, el discurso. Recibí más llamadas de otros entrenadores, pero me decanté por el club con el mejor mensaje por parte de su entrenador. Al hablar con él, el entrenador me hizo sentir una ambición que me ha encantado, yo también necesito volver a dar lo mejor. Simplemente, me he decantado por el entrenador que me ha convencido.

¿Cuáles fueron los otros pretendientes más insistentes?

Clubes en Inglaterra y clubes en Francia... Como digo, el discurso y el feeling que hubo con el técnico y también con el director deportivo me empujaron para venir al Valencia CF.

Ahora que habla de Marcelino. El propósito del míster es que el compromiso marque las diferencias en este equipo. ¿Ya ha tenido oportunidad de comprobarlo?

¡Sí, por supuesto! Enseguida, desde el primer día. He visto un grupo joven, muy buenos chicos y, lo más importante, muy buenos futbolistas. No veo razones para que las cosas no nos marchen bien. En la actualidad el ambiente es muy bueno en el vestuario, todo el mundo pone dedicación, escucha lo que le aconsejan. Tenemos a nuestra disposición todo lo necesario para hacer un buen papel, los jugadores tenemos ahora que hacer un buen trabajo y prestar mucha atención para lograr resultados. Todo eso es lo que he visto dentro del vestuario y estoy muy contento de estar en el Valencia. Doy gracias a los compañeros por la acogida que he tenido, han sido muy simpáticos y amables conmigo y, seguramente, esto va a acelerar mucho mi integración.

Por lo que dice, ese vestuario desprende ganas de cambiar lo sucedido en los dos últimos años. ¿Desde fuera qué se piensa cuando se ve al Valencia en la duodécima plaza?

Uno lo ve y tiene claro que ese no es el lugar de un club como este. El Valencia no puede estar en la plaza doce de la Liga. Pero creo que hay que pasar página y mirar hacia delante. No hace falta mirar atrás, lo más determinante es el futuro. Hoy tenemos un grupo unido, concentrado, dispuesto a escuchar al cuerpo técnico y nuestras metas están en el futuro. Ya sea en el fútbol o en la vida, no sirve mirar mucho al pasado, es más productivo centrarse en lo que hay por delante y trabajar para ser mejor. Creo que ese debe ser el pensamiento.

Por delante para Kondogbia, perdone que insista, está el Mundial de Rusia y una competencia brutal en la selección de Francia: Bakayoko, Kanté, Rabiot, Tolisso, etc.

¡Claro! La competencia es mucha y debo hacerlo muy bien. Pero, como comenté antes, para ir a la Copa del mundo el camino es pensar partido a partido. Es lo importante. Si en septiembre de 2017 me meto en la cabeza el Mundial del próximo verano no me centraré en los partidos con el Valencia y sería un error... porque son los partidos de cada jornada con mi equipo los que pueden llevarme a la selección. La clave es pensar partido a partido. Después la competencia es normal, forma parte del fútbol. En Francia hay mucha calidad y bastantes jugadores entre los mejores del mundo. No me quita el sueño ahora esa competencia, son futbolistas que conozco bien. Incluso, yo he conocido la selección antes que ellos... desde 2013, hace ya casi cinco años, y he adquirido una experiencia. Sólo queda trabajar bien y confiar en mí para volver. Voy a darlo todo, centrarme en el partido a partido. Ya veremos, por mi parte no voy a escatimar esfuerzos para luego no tener ningún remordimiento.

Kondogbia fue campeón del mundo Sub-20 junto a Pogba en una generación gala que, sin embargo, en perdió frente a la España de José Gayà en aquel torneo de Turquía. ¿Se acuerda de todo aquello?

Me acuerdo de los nuestros y de Gayà y el equipo que tenía España. Tuvimos muchas dificultades contra ellos. Francia-España siempre son partidos muy duros, complicados para los dos lados. Era la generación de Jesé, Deulofeu, José Campaña, que jugué con él en Sevilla, Paco Alcácer... España siempre ha tenido muy buenos futbolistas. Guardo un gran recuerdo de aquello, ojalá pronto nos encontremos nuevamente en un partido con las selecciones absolutas.

Lo que también recordará bien es su primera llegada a España con el Sevilla. ¿Ha cambiado mucho desde 2012 hasta la actualidad?

¡Mucho! A día de hoy soy un futbolista y un joven más riguroso, mucho más maduro, trabajo más. Especialmente eso es lo que marca la diferencia.

Curiosidades del destino, llegó a Sevilla a sustituir a otro ex del Lens, Seydou Keita. Al que también reemplazó en Lens subiendo de la cantera. Él jugó también en el Valencia CF y, hace unos días, un mito del club, como Albelda, avaló el fichaje de Kondogbia diciendo que usted puede aportar tanto como lo hecho aquí por Seydou en 2014.

Para mí eso es un orgullo. Cuando era pequeño veía jugar a Keita en el Stade Bollaert, en Lens, y por la televisión. Yo estaba en la escuela y él era el capitán del equipo. Seydou ha sido un ejemplo para mí en mis años de formación en Lens. Por supuesto, es gratificante, todo un placer, que a uno le comparen con esa clase de jugador, aunque cada uno tiene sus cualidades y estilo.

¿Cómo y por qué decidió siendo un niño jugar al fútbol?

Empecé a jugar cuando tenía entre tres y cuatro años, sobre todo, porque mi hermano mayor y mi padre jugaban al fútbol. Un poco más tarde jugué en la calle con los amigos y no tardé en pasar a la escuela de un club.

Por cierto, sus orígenes están en República Centroafricana, ¿no hay muchos futbolistas por allí, no?

(Sonríe) Algunos ahí originarios de allí, no muchos, es verdad. Pero los hay, somos discretos, pero los hay y buenos.

¿Qué vínculo es el que mantiene con su país de origen?

Comencé a viajar a mi país de origen no hace demasiado tiempo, y empecé a conocer la República Centroafricana hace unos años. En la actualidad regreso dos veces al año. Se trata de un gran país con pocos habitantes. Las personas son muy acogedoras y allí está la mayoría de mi familia... gente que ha sufrido la guerra desde hace tiempo. Hoy la cosa está un poco mejor y en un proceso de desarrollo, pero no es algo sencillo. Por desgracia, sucede lo que en muchos otros países africanos, deseo lo mejor del mundo para mi país de origen porque es parte de mí. Es también mi país.

Entiendo que la situación africana está entre las preocupaciones del otro Kondogbia, el que no juega al fútbol. ¿Cuáles son sus inquietudes?

En la vida siempre tenemos preocupaciones. Soy papá, me preocupa mucho cómo educar a mis hijos, cómo hacer las cosas de la mejor manera, cómo, cómo... uno siempre se está haciendo preguntas. Es lógico, es la vida de un hombre. Después tampoco tengo grandes preocupaciones. En República Centroafricana están mis raíces y estoy pendiente de todo lo que pasa. Mi madre está allí a menudo, sigo mucho la actualidad del país. Deseo que el país se desarrolle como debe.

¿Y algún pasatiempo?

Pues después de ver los partidos de fútbol, me encanta ver el baloncesto y jugar con mis hijos. No veo mucho más la televisión. Intento aprovechar el tiempo libre con la familia y hacer cosas sencillas: jugar con ellos, pasear... Tengo suerte de que València es una ciudad preciosa, con un muy buen clima y hay muchos lugares para pasear y pasar buenos momentos con los tuyos.

De vuelta al fútbol. ¿Carlos Soler, Parejo, Kondogbia y Guedes... suena como uno de los mejores centros del campo de la liga española?

No lo sé, no quiero ser pretencioso y decir que tenemos uno de los mejores de la Liga. Sin embargo, es evidente que estaré rodeado de muy buenos futbolistas y estoy feliz por poder compartir mis cualidades con ellos. Se habla mucho de lo buenos que son los futbolistas, pero hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. No me impresiona que la gente hable bien de nosotros a día de hoy, lo importante es que sigan haciéndolo más adelante y, para eso, debemos cumplir sobre el campo. Es decir, trabajar mucho, mantener la concentración y la dedicación toda la temporada.

Uno de los últimos fichajes es un prometedor extremo portugués que ha estado en Francia con el PSG, usted lo conocerá. ¿Es bueno Guedes?

Es muy buen jugador. He tenido la ocasión de verlo y tengo la suerte de tener amigos en el PSG que me han dicho que es un futbolista bueno, con calidad y velocidad. Todos los buenos jugadores son bienvenidos para ayudar al Valencia.

¿Qué jugador de la actual plantilla le impresiona más?

Todos. El capitán, Dani Parejo, me gusta mucho. Es un jugador muy inteligente sobre el campo, él siempre hace la elección correcta... Tiene experiencia y calma para hacer las cosas precisas cuando tiene el balón. Tranquilo. Un jugador que ve muy bien todo lo que tiene delante, un gran analista del juego, de una enorme visión. Es un gran jugador. Por supuesto, hay más jugadores de gran nivel... no puedo decir que sea el mejor, pero sí un futbolista que me gusta mucho.

Antes hablaba del partido con el Atlético. ¿Sabe que si ganan el día 9 en casa a los de Simeone Mestalla puede arder de pasión?

Sí y es lo que buscamos. Sabemos de la calidad del Atlético, hoy es un gran equipo, no sólo en el fútbol español, sino en toda Europa. El duelo será difícil, tendremos que currar muchísimo para tener la oportunidad de ganarles. Nosotros somos el Valencia y, por ello, debemos ser ambiciosos contra el rival que sea.

Supongo que sabrá también que la ausencia en Europa de los últimos años obliga a volver a Champions ¿Ese es el objetivo, no, aunque sea paso a paso?

Por supuesto, tenemos el deber de fijarnos objetivos, pero mi política es... Para realizar los objetivos no puedes decir hoy, «voy a ir a la Champions». No, hay partidos por jugar para llegar ahí. Para jugar la Liga de Campeones, para empezar, lo que se debe hacer es ganar el sábado al Atlético de Madrid. Y después al Levante y después a muchos de los rivales que seguirán... Lo he repetido muchas veces, pero es así, tienes que ir partido a partido.

El Valencia tiene una opción de compra para ficharlo en julio de 2018 por 25 millones. Si Kondogbia se reencuentra con el mejor Kondogbia, ¿esos 25 millones serán pocos?

Hoy sobre los precios... no sé... Estas cosas cambian mucho. El precio de la opción de compra no es cosa mía. Mi meta es ayudar al equipo jugando lo mejor que pueda, trabajar para ser mejor y después el precio no es algo que yo decida, sino el propietario. A día de hoy yo soy aún propiedad del Inter...

Observando la voluntad que ha mostrado de jugar en el Valencia, ¿los seguidores del equipo pueden creer que también quiere continuar más de una temporada en este club?

Sí, por supuesto... Como he dicho al principio, hoy se debe pensar en lo más importante: ayudar al equipo a obtener sus objetivos, a ganar partidos. Después, al final de la temporada, si todo el mundo está contento, intentaremos de prolongar la aventura... Para tener ganas de quedarme hace falta que la gente me quiera y tengo que demostrar que merezco continuar en el Valencia.

Vino a València con un buen amigo, Jeison Murillo. De él sí puede asegurarse que será propiedad del club. ¿Qué cree que le va a dar el colombiano a la defensa?

Jeison es un defensor joven aún, explosivo... Sin duda, va aportar en gran medida al equipo. En el campo es un central fuerte, muy rápido y es un líder para la defensa, un chico que toma la palabra, al que le gusta comandar a la defensa y se va a entregar al máximo para colaborar con este Valencia.

Por cierto, ¿qué opina de Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Cuál de los dos cree que es el mejor del mundo?

Primero, me gustaría decir que yo no sé de donde salió esa frase. No lo comprendí, nadie me hizo nunca la pregunta, es increíble como nació esa respuesta. En segundo lugar, sí quiero decir que son dos grandes futbolistas, obvio, después decidir cuál es mejor, o no, es una cuestión de los espectadores, yo soy un sólo futbolista. El público delante del televisor, el que va a los estadios, es el que debe juzgar quién de los dos es el mejor.