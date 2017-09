Comunicado de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF por el horario ante el Atlético

La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF ha emitido un comunicado para quejarse por el horario del próximo partido del Valencia CF ante el Atlético de Madrid en Mestalla. El partido se disputará a las 16:15 horas a pleno sol y con una temperatura entre 35 y 40 grados.



El comunicado dice lo siguiente:

#Primero | La deriva que esta llevando la Liga Profesional sobre los horarios de fútbol hacia unos horarios de muerte. Sin duda parece que no les importa. El fútbol es el deporte que más pasiones mueve, pero ustedes de #LaLiga profesional estan empeñados que ocurran desgracias.

El mismo Gobierno Valenciano de Sanidad, recomienda que no se corra y que no se vaya por el sol a esas temperaturas, ya que es muy perjudicial para la salud... Imagínese aguantar esas temperaturas a pleno sol durante 90 minutos Sr.Tebas, ya sea de jugador o espectador....pero nada, ni caso. Esto es lo que les importa los jugadores y sobretodo el público, nada.

#Segundo | Nos preguntamos donde esta el sindicato de futbolistas y su presidente el Sr. Rubiales. Por qué esta escondido y no sale a defender a los jugadores que él representa como sindicato.

Mire Sr. Rubiales, usted nos esta dando mala espina con estos hechos, ya que no ha conseguido casi nada al respecto y parece que mire hacia otro lado.

Pues mire aquí, deseamos que no le pase nada algun jugador del VCF o del ATM el próximo sábado, y tampoco le ocurra nada a ningún abonado del VCF... que por desgracia, en estas condiciones, se pudiera llegar hasta la muerte. Si así ocurriera, usted lo pasaria mal, sería cómplice junto a La Liga y la Federación.

#Tercero | La Federación también es responsable sobre estos horarios ya que el Colegio de Árbitros está bajo su tutela. Los colegiados podrían negarse a arbitrar estos partidos en estos horarios. Ellos también tienen su cuota de responsabilidad y podrían ser víctimas. Les pedimos que actúen con raciocinio.

#Cuarto | Solo se tomarán medidas efectivas cuando ocurra una muerte de un jugador o a un espectador por las altas temperaturas de 35 a 40 grados en pleno sol, y entonces ya será demasiado tarde.

Recordamos lo que le paso a nuestro jugador GAYA en Mestalla la pasada temporads, así como a muchos abonados atendiéndolos en las ambulancias y servicios médicos.

Durante este partido se tuvo que atender por lipotimias a niños. ¿Qué seguridad tiene una familia al llevar a su hijo a un estadio en estas condiciones?

#Quinto | Pedimos a las plantillas que no jueguen en esos horarios fuera de la lógica, sobretodo por ellos mismos, ya que pueden ser víctimas. Si ocurriera una desgracia... ¿a quién le tiraréis las culpas? ¿A la liga, al sindicato que os tienen que defender, al Consejo Superior del Deportes?

Por eso le pedimos a la plantilla del VCF y a su capitán que lo tengan muy presente, así como al resto de equipos.

#Sexto | La Asociación ya la temporada pasada reclamó al Ministerio de Sanidad, así co al Consejo Superior de Deportes, su intervención por el tema de riesgo contra la salud pública y donde Sanidad está en la obligación de actuar.

No tiene sentido que hagan campañas previniendo sobre el peligro de las altas temperaturas a determinadas horas para no hacer deporte y que se permitan estos horarios. Nos trasladaron que esto es un tema de la Liga Profesionalidad.

Nosotros pensamos, y muchos más, que esto es un tema de salud pública y que el gobierno debería de actuar así como La Generalitat Valenciana.