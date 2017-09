Gabriel Paulista: "Ya estoy al 100%"

El futbolista brasileño Gabriel Paulista fue el invitado anoche del programa '90 Minuts' de CV Ràdio. El defensa mostró su total confianza en el proyecto que comanda Marcelino, técnico al que profesa una devoción absoluta.

¿Qué tal los primeros días en Valencia?

No es esta una tierra que me sea extraña. Estoy contento, ya conocía el club un poco y estoy muy feliz de estar en un gran equipo.

Una semana sin fútbol pero, esto ya se pone serio y comienza lo bueno de verdad. ¿Está preparado para subirse a ese tren que ya está en marcha?

El fin de semana lo utilizas para desconectar del fútbol. En mi caso fui con mi mujer y mi hijo a la playa. También aproveché para buscar casa, ya que todavía estoy en un hotel. Ahora ya a pensar en la liga y en el Atlético de Madrid.

Londres es tan grande como su Sao Paulo natal, pero el clima de Valencia es mucho más parecido que el que tenía en Inglaterra...

Sao Paulo es una ciudad enorme, con una actividad tremenda en la que no hay un solo segundo de respiro al día y Londres es muy parecida, pero el clima no te deja disfrutar de todo. Pasas muchos días metido en casa. Volver a España para mí ha sido fenomenal. Disfruto más del clima, puedo jugar más con mi hijo.

Háblenos de Wenger y de su experiencia en la Premier.

Mis primeros meses fueron complicados, en parte por el idioma. Pero hubo mucha gente dispuesta a ayudarme, entre ellos el míster. Con la ayuda de mis compañeros me adapté y comencé a jugar. Después la lesión me apartó de algunos partidos, pero he acumulado una gran experiencia en un campeonato importante y en un gran club como el Arsenal.

¿Qué diferencias encuentra entre la Premier y la Liga?

Aquí en la Liga, desde el primer equipo hasta el último de la tabla todos quieren sacar la pelota jugada desde atrás. En la Premier, cualquier equipo de la zona media se piensa poco dar el pelotazo para buscar a los delanteros y jugar un fútbol mucho más directo. Hay mucho más contacto físico. Pero ambas ligas son muy competitivas.

Usted ya ha coincidido en otra etapa con Marcelino. ¿Se lo ha encontrado igual que como lo recordaba de su anterior etapa?

Yo tengo mucho que agradecerle a Marcelino porque él me ayudó a ser otro jugador, un jugador mejor. Cuando llegué aquí sufrí mucho porque venía de una liga como la brasileña que tiene mucha calidad, pero es mucho más lenta. Mis primeros entrenamientos en España fueron un completo desastre, llegué a creer que no sabía jugar al fútbol. Mis compañeros daban uno o dos toques, y yo ahí iba perdido. Me volvía para casa después de cada entrenamiento muy triste. Y en cada sesión allí estaba Marcelino, a mi lado. Hablándome "venga Gabi! Vamos Gabi!".

Aún así las cosas no salían y estuve a punto de salir a otro equipo cedido. Pero de repente todo cambió -incluso la opinión del míster-. Coincidió en que se lesionaron Chechu Dorado y Mateo Mussachio y me tocó debutar precisamente contra el Atlético de Madrid. Hice un buen partido y me afiancé convirtiéndome en un fijo para el míster.

Debió ser complicado para usted. Jóven, en otro país, sin suerte y sin adaptarte al comienzo...

Para mí el inicio fue muy duro. No había salido nunca de mi país, con mi mujer embarazada en aquel momento€ Pero poco a poco comencé a entender el fútbol europeo. Al principio no encajaba, pasé tres meses sin jugar y eso para un futbolista es muy complicado. De todo aquello acabé aprendiendo y me lo quedé como una enseñanza para el resto de mi carrera.

Se nota que tiene una gran admiración por Marcelino pese a la fama de duro y exigente que tiene.

Debes entender qué quiere el míster. Nunca hará nada que perjudique al jugador. Y si le toca tomar una decisión mala para un futbolista es porque será buena para el colectivo. Él te exige mucho, pide todo en los entrenamientos. Hoy mismo ha sido muy intenso, ha apretado mucho, ha estado hablando con todos. Y algún futbolista puede decir "uf, que tipo más pesado!" . Yo mismo lo pensaba al principio cuando me lo encontré en Villarreal. Pero no es cierto, luego te vas dando cuenta de su manera de plantear el trabajo. En mi caso, cuando logré entenderlo, mejoré. Me convertí en mejor futbolista y mejor persona.

Hasta le llamó siendo jugador del Arsenal para agradecerle que gracias a sus enseñanzas luego fue más fácil para adaptarse al equipo inglés...

Hasta en tres ocasiones se lo agradecí. La primera, aquí en España justo antes de viajar a Londres para firmar por el Arsenal. La segunda, ya en Londres habiendo comenzado a trabajar allá le llamé por teléfono para volver a agradecerle sus enseñanzas. Y la tercera, cuando fue el Villarreal allá a jugar en pretemporada porque me fui con ellos de cena y volvimos a hablar. Para mi es un ejemplo de entrenador.

Por un lado, la llamada de Marcelino pesaría mucho para convencerle de venir al Valencia CF, pero por otro también le causaría dudas las dos últimas temporadas del club que han sido un completo desastre.

Es evidente que el Valencia CF debe estar arriba y pelear por estar entre los mejores, y que sus dos últimas temporadas han sido muy malas. Marcelino me llamó y comenzó por explicarme que las cosas aquí iban a cambiar, y yo le creí por ser él, por ser un gran entrenador y saber cómo trabaja. Entonces yo hablé con mi familia, que en un principio no quería venir -y no por el Valencia, si no por volver a movernos todos. Mudanza, busca colegio para los niños y matricúlalos-. Los días fueron pasando y al final todos estuvimos de acuerdo en que lo mejor era venir al Valencia CF.

Hablemos claro de su lesión. Quizá haya habido demasiada literatura sobre ella. ¿Cómo está? ¿Está preparado ya para jugar? ¿Le queda alguna molestia residual?

No fue grave porque no me rompí nada, pero había que ser muy cuidadoso con esta dolencia. Ahora ya estoy listo al 100% para jugar si lo considera oportuno el míster.

¿Intuye que -más allá del sábado- va a ser titular en este Valencia? ¿Intuye que va a ser importante?

A mí me llama Marcelino y me dice "te quiero aquí conmigo, pero no te voy a regalar la titularidad. Jugar va a depender de ti. Tú tienes que trabajar y demostrar que puedes jugar". Entonces yo estoy aquí para eso. Respetar a los compañeros y si me toca jugar a mí, voy a pelear por defender mi puesto.

¿Cree que va a jugar el sábado?

Lo deseo muchísimo. Tengo muchas ganas, pero dependerá de entrenar bien esta semana, trabajar muchísimo, hacer las cosas que quiera Marcelino y luego ya decide él.

Una pregunta comprometida ¿Con quién tiene más complicidad, con Murillo o con Garay?

(ríe) Son dos muy buenos jugadores, yo jugaré con quien sea. ¿A la derecha o a la izquierda? Sin problemas, me da igual.

Próximo rival: el Atleti ¿Por dónde está exigiendo y aleccionando Marcelino para afrontar el partido?

Todos sabemos que el Atleti aprieta mucho en la salida de balón y es un equipo muy bueno que juega fantásticamente con y sin balón. Así que estamos trabajando para neutralizar todo eso. Si trabajamos eso bien como equipo podremos conseguir llevarnos los tres puntos.

¿Un alivio que vengan sin Griezmann?

Griezmann es un gran jugador, pero el Atlético arriba tiene muchos recursos: Torres, Vietto, Correa son también complicados. Pero estamos muy concentrados para hacerlo bien el sábado y ganar en Mestalla.

Llegó a coincidir con Vietto en el Villarreal ¿Sabe que Marcelino lo quería para el Valencia?

Sí llegué a coincidir con él. Es un futbolista increíble, en su primera temporada en Villarreal metió 20 goles y a mí me gustaba mucho. Su trayectoria no tuvo continuidad en el Atlético, pero hay que tener mucho cuidado con él porque es un gran jugador y un gran goleador. No sabía que Marcelino lo quisiera para el Valencia. Realmente desconocía ese hecho.

La gente tiene ganas de ver este equipo porque realmente parece que las cosas han cambiado y esta plantilla compite. El sábado van a tener un ambientazo en Mestalla ¿Se comenta esto en el vestuario?

El apoyo de la grada es fundamental para nosotros, nos ayuda, nos motiva. Desde el primer partido se nota que la gente vuelve a estar a nuestro lado porque ellos también perciben que las cosas están cambiando. Este es otro equipo, hay jugadores muy jóvenes pero que quieren ir a tope y que corren lo que haga falta. El sábado vamos a entrar ahí con una mentalidad muy fuerte de ganar desde el primer minuto y de demostrar a todos de qué somos capaces.

Ha comentado que en el Villarreal debutó contra el Atlético de Madrid ¿Tiene alguna anécdota de aquel debut?

(sonríe) Con Diego Costa hubo lo suyo. Vamos a tope los dos dentro del campo. Yo también lo hago y es normal. Cuando se confirmó que debutaba, todos los compañeros me advirtieron "cuidado con Diego Costa, que es muy duro, va muy fuerte". Yo estaba tranquilo y así se pudo ver en mi rendimiento pese a las lógicas dudas que había en aquel momento en torno a mí. Es cierto que perdimos, pero yo quedé satisfecho con mi rendimiento. Y durante el partido hubo de todo con Diego Costa. En el primer baló aéreo que disputamos puse el codo parea protegerme€ y nos dijimos de todo. Se acordó de mi familia, yo de la suya.

Tras cerrarse el mercado y con todos los jugadores que han venido ¿Cuál es el objetivo de este nuevo Valencia CF?

Hay pelear por estar ahí arriba, volver a Europa. Este club merece mucho y por eso hay que correr mucho y pelear por un puesto en Europa. Todos los jugadores tenemos ese pensamiento metido en la cabeza y por eso estoy seguro que vamos a hacer una gran temporada.