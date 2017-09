Presentación sorpresa en Mestalla

El Valencia CF está preparando un acto para presentar por todo lo alto a sus siete fichajes de este verano. Será este miércoles a las 20:00 horas en Mestalla. El club quiere que la afición tenga la oportunidad de ver de cerca a las caras nuevas de esta temporada. La apertura de puertas para acceder al estadio será a las 19:00 horas.

Maksimovic, Neto, Jeison Murillo, Gabriel Paulista, Kondogbia, Gonçalo Guedes y Andreas Pereira tendrán su particular presentación en Mestalla ante los aficionados valencianistas. El club tenía pensado un acto así antes de que se inicio el curso escolar para poder congregar a niños y no tan niños en las gradas de Mestalla para dar la bienvenida a las incorporaciones en la plantilla, ya que salvo Maksimovic y Neto, ninguno pudo estar presente en la tradicional presentación del equipo, que se realizó a principios del mes de agosto.

En principio el acto se realizará a las 20:00 horas, aunque el club está pendiente de los horarios de regreso de Maksimovic y Guedes, convocados con sus selecciones estos últimos días, para anunciarlo de forma oficial. En cuanto a la presentación ante los medios de comunicación de Guedes y Pereira, en principio será el jueves.