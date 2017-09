El Mestalla está en estado de 'shock'

El técnico del Mestalla, Lubo Penev, se reencontró este martes en la ciudad deportiva de Paterna con sus jugadores después de cargar duramente contra ellos el pasado domingo tras la derrota (1-0) contra el Peña Deportiva Santa Eulalia de Ibiza. El búlgaro aseguró a la finalización del partido que «no toleraba el comportamiento» de sus jugadores y denunció públicamente que «hay gente que no quiere, o no sabe o no le da la gana defender». Las explosivas declaraciones del entrenador, que serían una bomba para cualquier vestuario de primera división, lo son todavía más para un joven filial valencianista que continúa en estado de ´shock´. El equipo descansó este lunes y el cara a cara previsto para este martes, por lo tanto, se antoja determinante para el devenir de la temporada.

La plantilla del Mestalla, muchos de sus canteranos subidos del Juvenil A este verano, está sorprendida por la reacción que tuvo al Penev al final del partido. No lo esperaban y menos de forma pública y tan contundente porque el equipo llegaba como líder invicto después de sumar seis de seis puntos posibles. Los jugadores son los primeros que admiten que el partido no fue bueno ante un equipo que en las dos primeras jornadas no había puntuado ni marcado un solo gol. Asumen sus errores, pero entiende que el ataque fue desmesurado. Al menos así lo sintieron. Dolió el mensaje, pero también las formas. Los jugadores se enteraron de ellas por los medios de comunicación porque en ningún momento Lubo se dirigió a ellos a la finalización del partido. No hubo charla. El búlgaro sí dejó patente su malestar en el descanso. Entonces sí se dirigió a sus jugadores para darles un pequeño tirón de orejas exclusivamente táctico. Entonces solo se habló de fútbol. Penev se enfadó porque el equipo estaba jugando demasiado directo y no estaba sacando el balón desde atrás y combinando como así se había trabajado en los entrenamientos.

"El resultado es lógico por lo que hemos hecho nosotros. Aquí viene el segundo equipo del Valencia y tiene que tener otro comportamiento, esto no lo acepto. Hay gente que no quiere, o no sabe o no le da la gana defender, pero hoy en día atacan todos y defienden todos. Tampoco hemos tenido verticalidad ni intensidad, no nos puede volver a pasar en otros partidos que el rival con una ocasión nos gane el partido porque no hemos marcado nosotros, porque no hemos sido peligrosos. Habíamos marcado seis goles en las dos primeras jornadas y hoy apenas hemos tirado a portería", declaró el técnico al finalizar el choque.