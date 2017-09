Los capitanes de la selección apoyan a Maria José Claramunt

Los capitanes de la selección española han salido en defensa de Maria José Claramunt. En una reciente entrevista concedida al Diario As, el actual presidente de la Federación Española, Juan Luis Larrea, anterior tesorero y ahora sustituto de Angel María Villar en el cargo, señaló que una de las cosas que tenía que hacer en la Federación es desprenderse de Claramunt, ex empleada del Valencia CF e hija de Pepe Claramunt, una de las leyendas del club de Mestalla. Pues bien, tras el partido de la selección ante Liechtenstein Sergio Ramos ha salido en defensa Claramunt.

Esto dijo Larrea sobre Maria José Claramunt, directora general de la selección española e imputada en el caso Soule que investiga el prsesunto fraude de Villar y su hijo Gorka con dinero de la Federación Española de fútbol : "Esto me lo encuentro hecho. Esta persona era externa y luego entró en la Federación. María José Claramunt está encausada, pero teníamos un partido muy importante contra Italia y esta señora tiene una relación excelente con los jugadores... Entendimos que lo más importante era el partido. Ahora ya ha pasado y vamos a hablar con esta persona. Hemos entendido, y no sólo yo, que lo más importante ahora era no enturbiar el tema jugadores. Mi idea es hablar con ella pronto, salvo que haya otro follón gordo en la Federación y entonces me quede en mi casa. Pero en la RFEF hay muchas cosas que hacer y una de ellas es María José Claramunt".

Y eso es lo que respondió Ramos en zona mixta: "Maria José Claramunt es una persona de confianza de los jugadores y nos gustaría que esté siempre con nosotros. Lo de la federación es un tema complicado y los jugadores estamos preocupados. Los jugadores queremos estabilidad".