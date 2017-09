Lo que Emery le dijo a Guedes del Valencia CF

Gonçalo Guedes y Andreas Pereira se presentaron este jueves de forma oficial como jugadores del Valencia CF en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. Los dos últimos fichajes del conjunto valencianista en el mercado de este verano están ilusionados con su nueva etapa y ya solo piensan en debutar con el Valencia este sábado frente al Atlético de Madrid.

Ambos han relatado cómo se produjo su llegada en el último día del mercado y sus objetivos vistiendo la elástica valencianista. Tanto Pereira como Guedes han recibido los consejos de Juan Mata y Unai Emery, respectivamente, sobre el Valencia CF. El jugador portugués desvela que, cuando supo que existía esta posibilidad, "Emery me dijo que era un gran club, que podía ser bueno para mí, lo entendí y creo que ha sido una gran decisión muy buena para mí".

También recordó que el propio Emery fue quien retrasó su llegada al Valencia CF: "él me dijo que tenía que esperar y fue lo que hice".

Rueda de prensa íntegra de Guedes y Pereira

¿Tuvo miedo de que no se hiciera el fichaje?

Pereira : Estaba con miedo de que no fuera posible, estaba en Bélgica con mi familia, me llegó al teléfono que tenía que hacer las cosas rápidas y estaba muy contento.

¿Cómo vivió su fichaje?

Guedes : Lo viví con naturalidad, hablé con el entrenador del PSG y me dijo que tenía que esperar, fue lo que hice, tenía que venir y fue lo que hice, estoy muy contento.

¿Cuáles han sido sus primeras impresión?

Pereira . Es un míster que tiene objetivos muy claro, trabaja muy serio, hemos trabajado muy duro y ahora vamos a trabajar fuerte para sacar los puntos.

Guedes . Hey personas con mucha personalidad, que tienen objetivos claros, estamos trabajando, mejorando y con ganas de ganar partidos.

¿Qué os ha pedido el míster?

Pereira : Que me sienta libre, como en casa, que juegue como en Granada y Manchester, dar continuación, intentar mejorar y ahora vamos a ver cómo juego.

Guedes : Me dice que trabeje mucho como todos los colegas, tengo que dar lo máximo para ser una opción para jugar.

¿Cuál fue el problema para que no llegaras antes?

Pereira : Solo vi que no podía salir, que me tenía que quedar, me preparé mentalmente, pero en los últimos minutos cambio la situación de venir pero nunca me dijeron la razón, solo me dijeron para estar tranquilo que iba a venir y aquí estoy.

¿En que posición estás más cómodo?

Guedes : En la derecha, para mí es más confortable.

¿Qué supone el fichaje por el Valencia para vosotros?

Pereira : Para mí es una oportunidad muy grande jugar en un club como el Valencia, no sé que pasará en el futuro, quiero jugar bien, ayudar, no se que pasará en un año.

Guedes : Es lo mismo, intentaré hacer el bien para el Valencia, ayudar lo máximo y ser una ocpión de juego y mejorar individualmente y colectivamente.

¿Qué os apreció la afición?

Pereira : Este es mi primer fichaje, fue la primera vez que presentan, y muy contento de ver a la afición que te apoya, estoy muy feliz.

Guedes : Vino mucha gente y es bueno para un jugadoor que llega nuevo, es muy bueno para mí.

¿Os véis para jugar contra el Atlético?

Pereira : Estoy listo si el míster quiere, el míster decide, estoy listo para comenzar de inicio o entrar. Ahora tenemos que ir partido por partido y no pensar mucho más adelante. Hay que trabajar fuerte y así llegar lejos.

Guedes : Estoy listo para jugar, la decisión es del míster, el Atlético es un equipo muy fuerte pero hay que dar lo máximo e intentar salir con los tres puntos.

¿Pudiste hablar con Emery?

Guedes : Me dijo que era un gran club, que podía ser bueno para mí, lo entendí y creo que fue una gran decisión muy buena para mí.