Aderllan no rasca ni bola

Aderllan Santos lleva desde mitad de julio en la plantilla de Sao Paulo, pero todavía no ha sumado ni un solo minuto. En los primeros partidos del 'Brasileirao' el jugador, aún propiedad del Valencia CF, no fue citado porque estaba cumpliendo con una puesta a punto particular, ya que en España apenas pudo hacer pretemporada. Sin embargo, pese a haber pasado el tiempo considerable, Aderllan ha continuado sin entrar en los planes de Dorival Júnior, técnico de Sao Paulo. En el último mes el defensa central se ha quedado en el banquillo.

Rodrigo Caio, jugador que en el verano de 2015 no fichó por el Valencia tras tres revisiones médicas fallidas, es el central titular en compañía de Robert Arboleda. Sin el jugador ecuatoriano, sancionado para el partido del domingo (00:00 horas en España) frente al Ponte Preta, Aderllan gana opciones de debutar por fin con su nueva camiseta.

Dorival Júnior asumió el banquillo del Sao Paulo en el penúltimo lugar de la tabla. Dos meses después, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, el club ocupa, exactamente, la misma décimo-novena posición. A dos puntos de la salvación. El Sao Paulo vive un momento preocupante, pero el sucesor de Rogério Ceni tiene claro que su equipo se mantendrá en la Serie A.

Sobre el compañero de Rodrigo Caio, no da pistas: "He trabajado con todos ellos a lo largo de las dos semanas y voy a tomar una decisión mañana. Trabajé con Bruno (Alves), trabajé con Aderllan, trabajé con Lugano... Voy a percibir una posición con Rodrigo (Caio) y definiré el equipo", explicó Dorival Júnior.