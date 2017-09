Rueda de prensa íntegra de Marcelino

El técnico del Valencia CF, Marcelino García Toral, está satisfecho al cien por cien con la plantilla que tiene para afrontar la temporada. "Tengo una plantilla de 10", aseguró el entrenador valencianista en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid.

El asturiano ha analizado ante los medios de comunicación el cierre del mercado de fichajes, con las dos últimas incorporaciones de Guedes y Andreas Pereira, así como la posibilidad de que aún pueda salir Fabián Orellana, único descarte técnico de Marcelino para el compromiso de este sábado en Mestalla.

Rueda de prensa de Marcelino:



Se esperan temperaturas muy altas a las cuatro y cuarto, no hay necesidad de poner en riesgos la integridad física de los jugadores. ¿Qué opina del horario del partido?

Jugamos en el horario que no asignan, si me hubieran preguntado a mí no hubiéramos jugado en ese horario pero tenemos que aceptarlo. Para un espectáculo ente dos grandes equipos otro horario hubiese sido mejor pero hay que aceptar estos horarios que se nos ponen, es lo que nos queda.

¿Cuál es su grado de satisfacción con la confección de la plantilla?

Pues diez. Estoy muy satisfecho con la plantilla que hemos conformado al final, muchas veces os dije que se haría en el tramo final, creo que hemos cambiado jugadores, hemos compuesto un equipo joven, con ambición, con ilusión y que nos hace tener buenas sensaciones.

¿Guedes y Pereira han entrado en la lista, están preparados para jugar?

Están un escalón por debajo del resto, sobre todo Guedes que solo ha hecho dos entrenamientos con nosotros. Su adaptación y su mejor rendimiento llegará con el paso de los días, de los entrenamientos, de la competición. Con las bajas que tenemos, con una plantilla corta como queríamos, Orellana es el único que está disponible y se queda fuera.

¿Por qué se queda fuera de la lista Orellana?

Es un futbolista que sabe su situación y ha tenido muy pocos entrenamientos, aunque prácticamente los mismos que Guedes.

¿Qué debe hacer y qué no debe hacer el Valencia para competir ante el Atleti?

Debe tener mucha paciencia, correr muchísimo durante 90 minutos, tener máxima concentración durante todo el partido. Sabemos que el rival concede muy poco y se aprovecha de cualquier error que puedas cometer. Un partido complicado, atractivo e ilusionante para nosotros.

¿Cuál es el objetivo de esta plantilla?

Tengo una plantilla de diez, es lo que siento. Independientemente de cualquier situación, siempre lo hubiera dicho. Soy el máximo entrenador y esta plantilla tiene mi absoluta confianza porque así me lo demuestra cada día. Tenemos la ilusión y la ambición de llegar a la parte alta de la tabla. Venimos de situaciones difíciles y de una reestructuración muy amplia. Si miro lejos, no veo el paso inmediato, me puedo tropezar y caer y no quiero tropezarme ni caer. Creo que lo más aconsejable e inteligente es pensar en el paso inmediato. Y eso es intentar con todo el esfuerzo, la capacidad que tenemos y la ayuda de nuestra afición ganar al Atlético de Madrid. Nos daría la credibilidad para seguir trabajando por este camino.

¿Le hubiese gustado que llegara un delantero centro para reforzar el ataque?

Si consideráramos absolutamente necesario traer un delantero podríamos haber arriesgado y haber afrontado esa situación. Tenemos jugadores ahí. Estos futbolistas necesitan confianza y se la vamos a dar. Tienen calidad suficiente para estar en el Valencia y lo van a demostrar.

¿Guedes y Pereira competirán por la banda derecha? ¿Cómo va a resolver las bandas, teniendo a Soler?

Colocando a doce, si me deja el árbitro. Sabíamos antes de contratarlos que están predispuestos a jugar en cualquiera de las dos bandas y Guedes en la segunda punta. Tenemos variedad de perfiles, eso me encanta porque nos posibilita tener una plantilla más corta al no tener tres competiciones. Eso mejora la cohesión de grupo y estamos plenamente satisfechos con la plantilla que hemos confeccionado. Ahora hay que refrendarlo en competición.



El primer capitán está claro, es Parejo. ¿Cuáles son los demás?

Yo no elijo los capitanes, no los he elegido aquí. Es una situación que dentro del vestuario lo sabe, los jugadores lo saben y en su momento ellos lo transmitirán pero no sé yo.

Sobre los centrales

Estamos muy satisfechos de cómo tenemos cubierta esa parcela, con jugadores con experiencia y otros jóvenes pero con proyección. La competición irá poniendo a cada uno en su sitio.



¿Está Paulista preparado para ser titular?

Está al cien por cien para jugar

¿Se ha hecho el esquema de cara al siguiente parón, donde su equipo va a tener cierta ventaja con respecto a algunos equipos a no tener competición europea?

Era mejor que jugáramos competición europea, bastante mejor, pero como no podemos tenemos que ceñirnos a entrenar y a mejorar, afrontando cada partido como una final.

¿Qué opina del derbi Oviedo-Sporting?

Le pido a la virgen de Covadonga que nos ayude a ganar al Atlético de Madrid.

Este es el partido más importante porque se el partido más inmediato. Todos los partidos para nosotros tienen la misma importancia. Jugamos en nuestro campo, en nuestra afición. Vemos que la afición está enganchada con nosotros y queremos que siga enganchada, eso es lo que nos atrae, brindarles la victoria a ellos.

Qué es lo que más le gusta de Simeone?

El espectáculo en el fútbol son los futbolistas y lo que pasa en el terreno de juego, nosotros tenemos que pasar desapercibidos. Simeone es un referente claro, ha llegado al Atlético de Madrid en una situación complicada, ha variado totalmente la dinámica de juego y resultados, ha implantado una filosofía y una forma de trabajar. Le felicito por su trayectoria y por la reciente renovación. Va a seguir en nuestra Liga y va a ser un motivo de satisfacción para todos.

¿Le gustaría ser el Simeone del Valencia?

No quiero ser el Simeone de ningún lado, vengo con la máxima humildad, con mi cuerpo técnico para desarrollar un trabajo y el entrenador tiene que pensar en el día a día, en el corto plazo. Siempre se dice que los entrenadores tenemos la maleta preparada para irnos, esperemos que aquí en Valencia no sea mi caso.

¿Ve al Atleti como un rival directo?

Está en un nivel superior al Valencia, así lo demuestra su trayectoria. Han logrado acercarse a Madrid y Barça y arrebatarle títulos. Estamos lejos de ese paso.