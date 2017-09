Simeone tiene una 'limpieza' pendiente

Diego Pablo Simeone marca una línea de trabajo y no admite tachaduras. La unión, la fidelidad y la confianza son valores esenciales en el éxito del argentino. El Cholo reclama máxima entrega y aquellos que tienen dudas no tienen sitio. El vestuario del Atlético es un búnker: la suciedad no entra y los que no se entregan a la causa se eliminan (sucedió con un crack como Mandzukic). Sin embargo, no todo es concordia. Más allá de la línea de centuriones, hay jugadores que ya no chocarían –con la misma intensidad– contra un muro por el Cholo.

Justo lo que sí haría cualquier atlético. Su exigencia es puro desgaste y su forma de entender el fútbol no enamora sin condiciones a todos los futbolistas. Hay pequeñas grietas por ´reparar´ y Simeone es consciente. La sanción de la FIFA, que le impide fichar hasta el próximo mercado de invierno, ha frenado y retrasado la revolución que reclamaba el técnico. Hubieran salido futbolistas y hubieran llegado refuerzos, la energía nueva que el argentino considera esencial para mejorar, meter energía nueva, mantener vivo el proyecto y alimentar la competencia interna.

La renovación de Simeone hasta 2020 es una demostración de fuerza y compromiso absoluto. Por encima de los nombres, el Cholo es el líder espiritual, emocional y deportivo, el único imprescindible, la figura que da sentido a todo. Soporta el peso del club y ejerce de presidente, director deportivo y entrenador. Tras el atasco en el mercado y con los traspasos que se pueden producir a partir del próximo mes de junio de 2018, su continuidad es la única garantía competitiva.



¿Fichajes? Retener a los cracks

El tapón de la sanción FIFA, ha obligado al Atlético a guardarse jugadores transferibles o –como mínimo– cedibles. Han habido excepciones: Theo Hernández (decidido a salir al Real Madrid, eterno rival) y Matías Kranevitter. El caso del lateral izquierdo también es una señal. La huella de presincible queda y obliga a Simeone ha exprimir su capacidad de reconversión-seducción. Ese camino ha emprendido con Luciano Vietto, por ejemplo, un atacante frío, que no ha cogido la temperatura que alcanzó en el Villarreal y ha arrancado con minutos. También ha revitalizado el paso de Thomas y parece decidido a acalear el lanzamiento de Correa. Por convicción o por necesidad. Otros como Carrasco, Vrsaljko o Gaitán –en duda– deben dar un salto en el rendimiento. Ese reto es básico.

El Atlético ha conseguido retener a dos de sus cracks principales, pero sus declaraciones han deslizado quer su mente estaba en otra parte. La palabras de Jan Oblak abriendo su futuro a partir de la próxima temporada y los coqueteos de Antoine Griezmann con el Manchester United proyectan una mezcla compleja de gestionar.

Vitolo reforzará las bandas a partir de enero y los nombres que han sonado fuerte –Lacazette, Fabinho, Badelj, Dendoncker, Diego Costa, Marcos Llorente– marcan posiciones necesitadas. Juanfran, Godín, Filipe Luís, Gabi, Saúl, Koke o Fernando Torres no dejan lugar a las dudas. Simeone, tampoco. Competir sigue siendo la máxima.