¿Qué ha dicho Mourinho sobre Andreas Pereira?

"Su decision es la de un jugador joven que quiere jugar o también un joven que no quiere luchar por algo dificil", estás son las palabras que ha dicho José Mourinho sobre la salida de Andreas Pereira del Manchester United. El jugador, que ha sido una de las grandes novedades en la lista de Marcelino para el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid, llegó al Valencia CF en el último día del mercado en calidad de cedido del conjunto inglés.

El entrenador portugués ha hablado este viernes en rueda de prensa y se ha mostrado crítico con el valencianista, y ha anunciado que el Manchester United puede recuperar a Pereira en el mercado invernal.



Estas han sido sus palabras:

"Fue una decisión personal suya con la que no estoy de acuerdo, una decisión que honestamente creo que no es la mejor, una decisión que me decepciona. Tiene el potencial para luchar por un puesto en el equipo y para tener oportunidades como futbolista del Manchester United"

"Su decisión puede ser considerada como la de un jugador que quiere jugar cada semana, pero también como la de un joven jugador que no está dispuesto a luchar por algo muy difícil como es jugar en el centro del campo del Manchester United. Hay que estar listo para luchar y estoy decepcionado, pero fue su decisión y le abrí la puerta. Tiene un contrato de larga duración y tenemos la opción de que vuelva en enero, así que no es un drama, pero me decepcionó un poco".