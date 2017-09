Primera lista de Marcelino con todos los fichajes

Marcelino García no va a tener muchas opciones para hacer la lista de convocados de cara al partido contra el Atlético de Madrid. Una circunstancia que va ser una tónica habitual a lo largo de la temporada. La plantilla corta de efectivos que han confeccionado el entrenador y Mateu Alemany -22 jugadores más los canteranos Javi Jiménez y Álex Centelles que actuan con el filial- permitirá que las citaciones salgan casi solas jornada tras jornada y sin la necesidad de hacer apenas descartes por decisión técnica que siempre enturbian el ambiente dentro de un vestuario. Era el plan inicial de Marcelino.

El técnico solo cuenta para mdirse a los de Simeone con 18 efectivos de la primera plantilla teniendo en cuenta que Ruben Vezo está de baja médica por la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo que sufrió en el Santiago Bernabéu, Rober Ibañez todavía no tiene el alta competitiva y menos para un partido de la exigencia del Atlético de Madrid y Nacho Gil no se ha entrenado en los últimos días por culpa de unas molestias en el tobillo. Fabián Orellana, que ya no entró en la última lista de Marcelino, sería el jugador 19.

A falta de la sesión de entrenamiento de este viernes y si no hay más contratiempos, los 18 jugadores que estarán en la lista para el partido ante el Atlético de Madrid en Mestalla son Neto Murara, Jaume Domènech, Martín Montoya, Nacho Vidal, Jeison Murillo, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, José Luis Gayà, Toni Lato, Geoffrey Kondogbia, Nemanja Maksimovic, Dani Parejo, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Andreas Pereira, Rodrigo Moreno, Simone Zaza y Santi Mina. Los siete fichajes a escena.

