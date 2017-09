"No me gusta firmar empates pero es para estar satisfechos"

Marcelino García Toral se mostró contento con las sensaciones competitivas de su Valencia CF tras un partido en el que solo le ha faltado "generar más ocasiones" frente a un buen Atlético de Madrid.

¿Cómo está Garay?

Garay se ha retirado porque tenias unas molestias en el gemelo pero no tiene ninguna lesión.

¿A usted le ha gustado el partido como entrenador?

Ha sido un partido muy disputado, me hubiera gustado hacer más ocasiones de gol pero sabemos contra qué equipo jugábamos, un equipo que no te concede nada, todo lo tienes que generar tú. Hemos competido bien contra un gran rival. Vamos dando pasos hacia adelante. Competir ante el Madrid y el Atleti en estas fechas y no haber perdido me parece que es digno de mención, vuelvo a estar muy satisfecho del trabajo de los jugadores.

Mestalla ha reconocido al equipo al final del partido. ¿En qué porcentaje de acercarse a lo que usted quiere está el Valencia?

Queremos seguir creciendo día a día y partido a partido. Con tantos cambios seguro que vamos a tener altibajos, días con más fluidez y días con menos. Pero hay que ser competitivos, no tuvimos fluidez por el trabajo defensivo del rival pero no nos han pasado por encima ni han generado muchas ocasiones de gol. Nuestra defensa ha estado a un nivel alto. Creo que lo importante es haber demostrado una vez más que somos un equipo competitivo y que va a ser muy difícil ganarnos. Pongo en virtud del rival que nos pararan con una falta en mediocampo cada vez que teníamos un contraataque. Estoy satisfecho del rendimiento del equipo, es lógico que lo estaría más si hubiéramos ganado.

Cinco puntos a estas alturas de temporada. ¿Cómo lo valora?

Nunca me gusta firmar empates pero vistas las circunstancias en las que trabajamos en la pretemporada en comparación con el Madrid y el Atleti... Tiene poco que ver. Empezamos con muchos que no están, otros llegaron en el tramo final... En la pretemporada competimos y en Liga competimos y muy bien ante dos grandes equipos. Es para estar satisfechos. Aumentarnos la autoestima, hacer que la afición crea en este equipo y seguir unidos para obtener victorias y mejor juego de forma progresiva, nunca nos vamos a conformar. El objetivo es estar en la parte alta de la tabla.

Simeone ha dicho que este equipo estará en la parte alta.

Soy optimista pero me gusta ir paso a paso. Decía en la previa que no queremos tropezar ni caer, queremos continuar progresando. El equipo demuestra determinados valores que te llevan al optimismo.

¿Por qué no llegó Krychowiak al Valencia?

Para nosotros había una prioridad, que era Kondogbia. Lo logramos y si venía este futbolista Krychowiak no tenía cabida en nuestro equipo.

Ha logrado una comunión con la afición.

Sí, es de agradecer. La afición es inteligente, ve a unos jugadores que quieren, que se esfuerzan, que compiten y que demuestran a cada minuto que van a intentar ganar. Tenemos que ser perseverantes en estos valores que estamos demostrando. Si queremos llegar a la parte alta los necesitamos. Para mí ha sido muy bonito vivir este partido con este ambiente.

¿Ve a Guedes jugando de segundo punta?

Nosotros fuimos insistentes en la opción de traer a este futbolista, se hicieron unas gestiones afortunadas. Unai nos echó un cable para que viniera aquí. Puede jugar en la izquierda, a la derecha y de segundo punto. Tiene que adaptarse pero ha demostrado muy buenas condiciones contra un muy buen rival.

¿Por qué ha sacrificado el doble lateral?

No me gusta jugar en casa con dos laterales independientemente de a quién nos enfrentemenos. Nuestra intención era ganar y el entrenador tiene que enviar mensajes, no solo de palabras sino también de hechos. Queriámos un jugador más ofensivo. Andreas Pereira ha tenido participaciones brillantes, otras no tanto, la variedad y las posibilidades ofensivas del equipo mejoran.

Gabriel Paulista ha estado a un nivel altísimo.

Sí, tenemos muy buenos centrales. Estamos francamente satisfechos. Va a haber una dura competencia entre todos ellos y eso va a redundar en beneficio para el equipo. Nos satisface el nivel de Paulista, creo que los tres centrales han rendido a un nivel muy alto.