Lo que ha dicho Lubo Penev tras la nueva derrota del Mestalla

Nada que ver las palabras de Lubo Penev hace una semana en Ibiza con las de esta domingo, pese a que su equipo sufrió la segunda derrota consecutiva esta vez ante sus aficionados.

El técnico búlgaro admitió que "hemos perdido, pero he visto una actitud muy buena, los chicos compitieron todo el partido. Ha sido una pena, no merecíamos perder el partido".

Le preguntaron qué tendrá que mejorar el equipo para conseguir mejores resultados y volver a ganar y dijo que "ahora no quiero hacer ningún análisis, que estén tranquilitos hablando entre ellos y ya habrá tiempo de analizar toda la semana y concretar lo que hemos hecho bien y lo que hay que mejorar".

Lubo explicó que "nosotros tenemos en cuenta que son un equipo veterano, nosotros somos diferentes, somos un equipo nuevo, joven, pero eso no es excusa. Son hechos, pero hay que seguir trabajando, me quedo contento, no por el resultado, pero sí por la actitud".