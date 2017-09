Lato siempre tuvo un espejo granota

Octubre de 2013. Toni Lato es el lateral izquierdo del Juvenil B del Valencia. Tiene 15 años, todavía es un niño, pero ya sabe lo que es entrenar e incluso debutar con el primer equipo después de su participación contra el Burjassot en un partido amistoso a las órdenes de Djukic. Es capitán de su equipo y en la Academia lo señalan como uno de los futbolistas con el futuro más brillante de Paterna. Su zurda y su pelo rubio ya no cogen por sorpresa a nadie. El canterano es un talento detectado, todos los técnicos advierten de su potencial. También de su rigor sobre el terreno de juego. Es como un reloj.

Sobre el césped se desenvuelve con la misma naturalidad y con la misma alegría que cuando lo fichó el Valencia del Atlético Vallbonense. Todos le adivinan una progresión de primer nivel pero todavía queda lejos su explosión: acaba de archivar su etapa en la categoría cadete. Es semana de derbi y SUPER reúne a Lato con su tío, Vicente Latorre, jugador con más partidos de la historia del Levante, una leyenda granota. Vicente disfruta con Toni y este aprende con cada consejo de su tío. ¡Solo les diferencian los colores! En casa de los Latorre los derbis se viven de forma única. Cuatro años después, el sueño del chico que aspiraba a alcanzar el primer equipo ya es una realidad.

Ha jugado en el Bernabéu y hasta en Europa, ha marcado su primer gol y es una de las sensaciones del momento. Este año no vivirá el derbi desde la barrera y SUPER viaja en el tiempo para recrear aquel encuentro entre los Latorre. Por aquel entonces a Lato se lo comía la timidez. "Tenemos el pique sano que tendrían que tener las dos aficiones. ¡Si se dieran cuenta de lo que disfrutamos y lo que nos reímos con las bromas! Es lo más bonito del fútbol", comenta Vicente, que lleva "con mucha alegría" que su sobrino juegue cada domingo con la camiseta del Valencia. "Estoy muy orgulloso de él", indica, "sobre todo por la cabeza que tiene, la tiene muy amueblada y eso es importantísimo. Siempre le digo que disfrute jugando, que se divierta porque eso es lo que le va a ayudar a querer más en su progresión y a llegar donde se proponga sin olvidarse de los estudios. Creo en los sueños y él sueña con ser jugador, tiene cualidades".

Lato lo mira con admiración. "Es muy bueno para mí tener a alguien a mi lado que me va a ayudar, ha sido una referencia del Levante y es un ejemplo a seguir para mí. Desde pequeño siempre me ha dicho que me divierta y que trabaje siempre con una sonrisa. Lo he visto en fotografías, en vídeos y era impresionante. Tenía mucha pegada y un golpeo muy bueno", describe el ´3´.

Lleva el fútbol en la sangre

Vicente decía entonces que su sobrino tenía "la garra y la fuerza de mi hermano Antonio y la técnica y la calidad de su otro tío, Manolo Grueso. En lo que más se parece a mí es en la cabeza amueblada y en la capacidad de sufrimiento, responsabilidad y trabajo de equipo. Es un lateral con proyección en ataque, tiene calidad, le pega bien y podría jugar de interior perfectamente. Es muy comprometido, de equipo, y en los días que corren eso no tiene precio". Su tío, aunque no quiera, hará fuerza por él. Tras el pitido final volverán a abrazarse. Vicente es el espejo granota de Toni.