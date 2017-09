¿Qué dice el Valencia cuando se pregunta por el fichaje de David Villa?

El Valencia CF busca delantero en el mercado invernal y en el mes de febrero hay uno que visitará Mestalla para delicia de los valencianistas. Se trata de David Villa, al que tal y como informó SUPER, el club blanquinegro planea hacer un homenaje.

David Villa juega en el New York City de la liga de fútbol americana pero además se ha puesto entre ceja y ceja el objetivo de estar con la selección española en el Mundial de fútbol que se disputa en 2018 en Rusia. No en vano, el delantero asturiano fue convocado por el seleccionador Julen Lopetegui hace unas semanas, cuando España jugó contra Italia y contra Liechtenstein. Villa tuvo minutos en el primer partido contra los italianos per se vio obligado a abandonar la concentración por un problema físico.

En este contexto, el futbolista asturiano se podría jugar en equipo puente para mantener la forma cuando termine la Liga de fútbol en Estados Unidos, que lo hace a finales de octubre y principios de diciembre, en función de si la franquicia llega más o menos lejos en los playoffs para coronarse como campeón de liga, y da comienzo a principios de marzo.

Al respecto, conviene recordar que el New york City pertenece a una franquicia de equipos de fútbol en la que están otros como el Manchester City o el Girona y que se City Football Group. Por ello parece lógico pensar que si el Guaje se plantea buscar un equipo en el que mantener el ritmo competitivo mientas la liga en USA se para, los equipos que pertenecen a esta empresa tenga preferencia. De hecho, algo similar sucedió con el inglés Frank Lampard.

En cualquier caso, la pregunta al Valencia CF era obligada, ya que aunque fuera durante unos meses, el fichaje de David Villa supondría un golpe de efecto tremendo para los aficionados, pero ocurre que, salvo cambio de planes, el conjunto de Mestalla no parece estar planteándose esa posibilidad en estos momentos. De hecho ante la cuestión de si van a tratar de fichar a Villa en invierno, la respuesta no pudo ser más elocuente por parte de uno de los ejecutivos del conjunto valencianista, si bien hay que tener en cuenta que fue en clave de humor: "¿Villa? Donald Trump también sería un buen delantero€".