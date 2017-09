"Neto es un fenómeno"

Gonzalo Rodríguez y Neto Murara coincidieron durante tres temporadas en la Fiorentina (2012-15). Durante ese tiempo, el central y el portero integraron con éxito la base de la estructura defensiva del equipo toscano. Su relación trascendió más allá del terreno de juego. El argentino y el brasileño desarrollaron una amistad auténtica que todavía se mantiene. Neto marcó la diferencia ante el Atlético de Madrid. Para Gonzalo no fue una sorpresa.

Fue su primer gran partido con el Valencia. Ante Las Palmas pasó inadvertido y en el Bernabéu generó dudas, pese a que dejó un par de intervenciones de alto nivel. El sábado pasado, la mano –firme– con la que respondió al disparo de Ángel Correa fue tremenda. Mezcló fuerza, técnica y colocación ante un balón que cogió veneno tras tocar en Ezequiel Garay. En Italia ya demostró que tiene un punto de genio. Gonzalo apuesta fuerte por Neto. "¿Triunfar en el Valencia? Lo tiene todo... Es un fenómeno de verdad", asegura desde Argentina. El ex defensa del Villarreal ha vuelto a Argentina después de cerrar ciclo con la Fiore. Con 33 años, apostó por regresar a casa, a su San Lorenzo de Almagro, tras ocho temporadas en el Vila-real y cinco en Florencia.

"Neto es muy bueno y lo va a demostrar", refuerza Gonzalo. El brasileño sorprendió en su presentación explicándose en un español perfecto. El acento porteño y algunas palabras 100% argentinas son mérito del central. "Hicimos amistad y le enseñé a hablar el idioma". Gonzalo se adjudica el mérito. En las fotos de la época –en redes sociales– se puede ver a Neto perfectamente integrado en el grupo de Marcos Alonso, Mati Fernández, Cuadrado, Vecino... Con Borja Valero y ´Gonza´ hizo mucha vida.

Físico, técnica e instinto

Marcelino y el Valencia han buscado y fichado un perfil concreto de futbolista: calidad, compromiso, hambre por triunfar en Mestalla y mentalidad de equipo. Neto es un tipo entregado al colectivo. En las entrevistas que ha realizado insiste en que le gusta mandar y organizar la defensas para potenciar la sensación de seguridad, pero Gonzalo no le recuerda en modo gritón: "No es tan duro, pese a que es joven todavía sí tiene mucha personalidad". El central de San Lorenzo resume ese carácter a la argentina: "Es muy bueno ese pibe".

En directo, el guardameta impresiona por sus condiciones. Neto marca 190 centímetros y con sus brazos llega a ángulos imposibles. Pese a su físico, el brasileño ya ha demostrado que se mueve con mucha velocidad y agilidad bajo palos. El mano a mano es otra de sus especialidades, aunque tiene que coger confianza en las salidas, el juego aéreo y el pase en corto con los pies (en largo es realmente preciso).

Gonzalo cree que es completo: "En la Fiorentina evolucionó mucho y no tiene miedo de arriesgar cuando tiene que jugar el balón a los pies de un compañero". El portero llegó a la Juve como uno de los mejores de la Serie A. En Florencia batió récords. Como siempre reconoció Massimiliano Allegri sólo tuvo un problema: Gianluigi Buffon. "Creo que la experiencia que tuvo en la Juventus, aprendiendo y entrenando con él mejor, le ayudó a crecer". En dos temporadas como guardameta alternativa en el campeón de Italia participó poco en liga, apareció en Champions y –sobre todo– dejó buenos partidos en la Coppa. Fue titular y campeón en dos ediciones.

Con 28 años, el verano pasado decidió que era el momento del cambio. No podía esperar más por Buffon y surgió la gran posibilidad. Su intención era sentirse importante y competir a diario por la titularidad. Salir de la Juventus no es sencillo, pero era el Valencia... con Marcelino, con un proyecto nuevo y ambicioso. Los partidos y la confianza están destinados a generar un salto en su rendimiento. Ante el Atlético, fue clave para sumar un punto. Evitó un roto. En el Bernabéu dejó algunas decisiones dudosas y no estuvo fino en la falta que supuso el empate a dos de Marco Asensio, pero dejó un par de manos marca de la casa y una buena parada a un último cabezazo de Benzema. Norberto Murara va a más.



Gonzalo le ve en Rusia 2018

Otro de los objetivos de Neto es llamar la atención de Brasil. El portero es consciente de que cuenta para Taffarel –entrenador de guardametas– pero necesita más actuaciones como la que cuajó ante el Atlético. En la última lista, Tite se llevó a Alison (Roma), Ederson (Manchester City) y Cássio (Corinthians). Hay una plaza abierta, a la que optan, entre otros, Diego Alves. Gonzalo lo tiene claro, ve a Neto en el Mundial de Rusia 2018 y como titular: "No tengo dudas de que va terminar siendo el portero de la selección brasileña".